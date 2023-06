Élite Mediterranea – Nocciola e vini del Monferrato protagonisti a “Casa Hernanes” nell’evento targato “Élite Mediterranea”

Continua con successo e partecipazione il ciclo di eventi dedicato alla Nocciola Piemonte IGP, assoluta protagonista di una serie di incontri volti alla valorizzazione di questo prelibatissimo prodotto, accostato alle eccellenze del territorio proposte dal Consorzio Élite Mediterranea, e in modo particolare al Riso di Baraggia Biellese e Vercellese DOP e alle principali denominazioni vinicole DOC e DOCG piemontesi.

Dopo il primo appuntamento di mercoledì 7 giugno presso il ristorante “Il Bastimento” di Torino, con una degustazione di piatti di pesce accostati ai frutti della cultivar di nocciolo Tonda Gentile Trilobata, venerdì 16 giugno ha avuto luogo il secondo evento dal titolo “La Freisa e i Vini del Monferrato incontrano la Nocciola”. Un’iniziativa speciale, organizzata nell’Astigiano presso il ristorante “Ca’ del Profeta” a Montaldo Scarampi: padrone di casa, oltre che sommelier a guidare la degustazione dei vini prodotti nella sua tenuta, Anderson Hernanes, l’ex calciatore brasiliano. Così, dopo aver guidato per lunghi anni il centrocampo di Lazio, Inter e Juventus, il “Profeta” è salito in cabina di regia prendendo le redini del wine resort che gestisce insieme alla moglie, folgorati dal vino e dalla bellezza dei Paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato.

Il menu proposto dagli chef Antonio Di Leo e Christian Milone ha previsto, come antipasto, vitello tonnato cotto rosa e caramello al peperoncino, abbinato al Grignolino d’Asti; primo piatto, un risotto tartufo nero, aglio nero fermentato e nocciole tostate, servito con una Barbera d’Asti; a seguire, come secondo, morbido di vitello, salsa alle nocciole e patata schiacciata, accompagnato da un Barolo; a chiudere, il semifreddo alla nocciola, servito con il Brachetto.

I 4 piatti sono stati sottoposti al giudizio di una giuria mista, composta da operatori di settore e giornalisti, invitata a visitare la tenuta nella mattinata, prima del pranzo: un modo costruttivo e dinamico per cementare il dialogo e far crescere la consapevolezza delle ulteriori opportunità di sviluppo della Nocciola Piemonte IGP e dei suoi alleati enogastronomici, andando così a intercettare la mission del Consorzio Élite Mediterranea, associazione di aziende agricole nata nel 2020 che si prefigge di far conoscere e valorizzare le eccellenze enogastronomiche locali, e non solo, sia in Italia che all’estero, attuando progetti promozionali e supportando tutte le aziende consorziate che intendono promuovere i propri prodotti nei diversi mercati anche attraverso la creazione di format e collaborazioni innovative.

Lo chef Antonio Di Leo ha voluto spiegare alcune peculiarità dei suoi piatti: “Il risotto è stato mantecato con un’emulsione di tartufo nero, fatto tostando il tartufo con le nocciole in padella; a chiudere il piatto, crema di bagna cauda all’aglio nero fermentato e nocciole tostate. La guancia gioca invece sul contrasto di un taglio povero, con un ingrediente di alto profilo come quello della nocciola; il suo fondo di cottura è stato chiuso con della pasta di nocciola”.

“Siamo molto contenti di aver ospitato questo evento che è riuscito a far scoprire le eccellenze enogastronomiche del territorio in un modo diverso, con piatti ricchi di personalità. Un’iniziativa che ci ha permesso di far apprezzare la qualità dei prodotti a chilometro zero e la bellezza della natura, grazie anche alla visita alla nostra struttura, oltre che un’opportunità di ‘fare squadra’ per la promozione del territorio e dei suoi prodotti”, hanno spiegato Anderson Hernanes e Jasmina Vejzovic Lima, che si occupa della gestione di Ca’ del Profeta, splendido wine resort immerso tra i vigneti.

Ancora tre gli appuntamenti in calendario: “Dolce Nocciola” (il 28 giugno a Guarene, presso il ristorante Io e Luna, con le proposte di pasticceria dello chef Davide Odore), “Il riso incontra la nocciola” (il 5 luglio presso l’azienda agricola Musso di Carisio, nel Vercellese, celebrando il connubio tra Nocciola Piemonte IGP e Riso di Baraggia Biellese e Vercellese DOP) e “Nocciolando nel Roero” (il 28 luglio presso Villa Tiboldi, a Canale, scoprendo le peculiarità dei vini Roero DOCG e Roero Arneis DOCG, prima di esplorare il gusto della nocciola attraverso un menu degustazione dedicato).