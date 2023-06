Artico Festival 2023

Manca poco alla settima edizione di Artico Festival che quest’estate porterà a Bra, in provincia di Cuneo, quattro date uniche in Piemonte. Il 23 giugno Venerus aprirà il suo tour estivo, mentre il giorno successivo il protagonista sarà Drast, noto anche come membro degli Psicologi. Domenica 2 e sabato 8 luglio, ai Giardini della Rocca, tornano gli appuntamenti con la stand up comedy, con ospiti Daniele Tinti e Yoko Yamada. Quattro serate di musica e spettacolo, per un totale di 14 ospiti e 12 eventi in programma, tra live, concerti unplugged sul prato e dj set: questa è la provincia di Artico. Un luogo in continuo movimento, pronto ad accogliere artisti diversi per portare sul palco del festival dei punti di vista sul mondo freschi e originali, sia attraverso la musica che la stand up. I primi live inizieranno nel tardo pomeriggio; all’interno del parco verrà allestita un’area food&beverage con prodotti locali e birra artigianale. I live – Parco della Zizzola – 23 e 24 giugno Ad inaugurare la settima edizione di Artico sarà Venerus, con la prima data in assoluto del suo Tour Segreto. In scaletta, i brani del nuovo album, uscito a inizio giugno. Cantautore, polistrumentista e producer, Venerus è reduce dal successo del tour Estasi degli Angeli e dalle date tutte sold out di Piano Soltanto, che l’ha visto esibirsi in solitaria in tre speciali live italiani e per la prima volta in Europa, con sei date esclusive nei club in Germania, Inghilterra e Spagna. Anima libera dalle etichette del genere, Venerus unisce sound soul e R&B all’elettronica, con uno stile che ridefinisce le regole e confini della musica pop, unendo parole e sonorità in una miscela originalissima. La data braidese sarà una nuova occasione per entrare nel mondo dell’artista, che dal vivo coinvolge il pubblico in un’esperienza sempre diversa. Cantautore e producer, co-fondatore degli Psicologi, la data ad Artico Festival di Drast sarà l’unica in Piemonte del tour estivo. Dopo le oltre 60 date in Italia e all’estero con gli Psicologi, voce generazionale dei post millenials, e l’uscita dei singoli Lontanissima e Tutta la vita, il giovane artista partenopeo suonerà i suoi pezzi da solista, tratti dall’album Indaco. Uscito lo scorso marzo, il disco è composto da tredici tracce, tra cui un featuring con Giorgio Poi. Entrambe le serate vedranno esibirsi sul palco per primi due cantautori che sempre con maggiore decisione si stanno imponendo all’attenzione del grande pubblico: Rareș, venerdì 23, suonerà dal vivo i pezzi del suo secondo album Femmina, mentre Assurditè, che Spotify Italia ha recentemente inserito tra i sei artisti emergenti su cui puntare nel 2023, sabato 24 porterà tutta l’energia dei suoi live sul palco di Artico. I primi live si terranno a partire dal tardo pomeriggio, con i concerti unplugged sul prato di Marte (vincitrice del Rock Contest 2022), Miglio (Premio della Critica, Premio Sold-Out e Premio Riflettori al Premio Buscaglione 2023), del monregalese Leandro con il album EGO, e del cantautore braidese Mimmo Verì e i di gomma. Al termine dei concerti, si ballerà con i dj set di Radio Fujòt e TI AMO – La festa indie. La stand up comedy – Giardini della Rocca – 2 e 8 luglio Crossover è il nuovo spettacolo di Daniele Tinti, co-autore insieme a Stefano Rapone del fortunato podcast Tintoria, il primo comedy podcast condotto da due stand up comedian italiani. Nel suo show, Tinti si domanda: l’ambientalismo ci distrae dall’inevitabile fine del mondo? Se morissimo tutti sarebbe davvero così male? Ma soprattutto, è possibile ridere di tutto questo? Così Crossover trova il filo conduttore della risata tra le esperienze più profonde, significative, tragiche e divertenti della vita ai giorni nostri. Sabato 8 luglio, Yoko Yamada chiude la settima edizione di Artico. La comica porta sul palco con uno stile nuovo e una narrazione esilarante la sua battaglia per trovare un equilibrio nella sua quotidianità a Venezia, tra equivoci e contraddizioni, con un padre giapponese e una madre bresciana. Pizza sul gelato è il titolo dello spettacolo, che porta in scena rettocolite ulcerosa, coming out, crisi esistenziali e pulcini. Il tutto condito dalle perle di saggezza del padre. Si rinnova anche quest’anno la collaborazione tra Artico Festival e Torino Comedy Lounge, a cui è affidata l’apertura delle serate di stand up. Fino al 9 luglio è possibile contribuire alla realizzazione di Artico 2023. In che modo? Con un semplice gesto: partecipando alla campagna di raccolta fondi sulla piattaforma Eppela. Al raggiungimento del 50% del tetto stabilito, Fondazione Sviluppo e Crescita CRT, che ha selezionato Artico tra le progettualità più interessanti che hanno partecipato al bando + Risorse, si impegnerà a finanziare il restante 50%. Gli abbonamenti alle serate e i gadget esclusivi con le grafiche di questa edizione, realizzate da Ortica Studio, saranno disponibili solamente partecipando al crowdfunding. Link alla campagna su Eppela: https://www.eppela.com/projects/9704 Link al video su YouTube: https://youtu.be/1GDCtkzQj-k “Questa settima edizione rappresenta un ritorno a casa: il festival così come lo avevamo sognato e progettato è nato al Parco della Zizzola, uno dei luoghi a cui i braidesi sono più affezionati, e che per il pubblico che viene da fuori rappresenta sempre una scoperta”, commenta Roberto Piumatti, presidente dell’associazione Switch On, promotrice dell’evento. “Per noi Artico non è una rassegna di eventi, ma significa vivere un luogo, quello della provincia, e dargli valore condividendo insieme momenti di musica, divertimento, convivialità”. “Siamo lieti di ospitare una nuova edizione di Artico che quest’anno torna con alcuni appuntamenti nella location del parco della Zizzola, un luogo speciale per la nostra città con caratteristiche davvero uniche che sapranno essere, come già in passato, una bella cornice per il ricco programma del festival, insieme ai Giardini della Rocca, altro spazio verde prezioso per le serate estive”, afferma il sindaco di Bra Gianni Fogliato. “Il festival, alla settima edizione, si conferma anche come iniziativa di imprenditoria giovanile di successo a cui va il mio plauso per la qualità della proposta e la professionalità nell’organizzazione”. Artico Festival è organizzato dall’Associazione Culturale Switch On con la direzione artistica di Marco Costamagna e Andrea Dellapiana, in collaborazione con il Comune di Bra e con il sostegno di Nova Coop. Le radio media-partner di questa edizione sono Radio Sherwood, storica emittente radiofonica indipendente italiana, e Braontherocks, la radio di Bra. Il progetto grafico della settima edizione di Artico Festival è a cura di Ortica Studio, con il coordinamento di Aurora Fea. ASSOCIAZIONE CULTURALE SWITCH ON L’associazione Switch On realizza eventi e contribuisce all’arricchimento culturale del proprio territorio dal 2012. A Bra (CN) organizza Artico Festival, un appuntamento che anno dopo anno si è guadagnato un posto di spicco tra i grandi eventi estivi del panorama piemontese e nel cuore del pubblico.