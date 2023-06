Per L’Alba Volley un ottimo quarto posto alle finali nazionali Under 12

Si conclude con il fantastico spettacolo delle finali nazionali Under 12 la stagione 2022/23, un risultato inaspettato che porta in casa albese una grandissima soddisfazione facendo concludere al meglio quest’annata dalle già grandi emozioni. Le 5 atlete 2011 de L’Alba Volley sono partite lunedì 12 giugno alla volta di Rossano Calabro dove ad attenderle c’erano altre 20 squadre ognuna in rappresentanza della propria regione.

Finali Nazionali che iniziano con la suddivisione in 7 gironi da 3 squadre in cui le ragazze de L’Alba Volley vengono inserite nel girone F trovandosi di fronte al Casale Volley 3 (Puglia) e U.S Fornace (Trentino).

Nella mattina di martedì 13 le piccole albesi iniziano il girone nei migliori dei modi conquistando entrambe le partite con il risultato di 2 a 0. Nella prima partita contro U.S. Fornace le piccole piemontesi si impongono 15 – 10 / 15 – 9, nella seconda contro Casale Volley 3 invece vincono con i parziali 15 – 3 / 15 – 11.

Stesso risultato nel pomeriggio, dove nella seconda fase le ragazze di coach Viola escono di nuovo vincenti per 2 a 0 (15 – 8 / 15 – 9) contro le piccole di casa della Pallavolo Crotone (Calabria). Risultato che permette alle ragazze di giocare i quarti di finale e di entrare così di diritto tra le prime 8 squadre d’Italia.

Il secondo giorno, per i quarti di finale le albesi scendono in campo alle ore 11.15 per contendersi l’accesso alle semifinali trovandosi di fronte la Tekno Progetti Arabona Volley (Abruzzo). Una partita combattuta fino all’ultimo punto che vede le ragazze prima andare sotto per un set a zero per poi esplodere di gioia sul 15 a 14 del 3° set a favore delle nostre piccole campionesse. Una gioia immensa per tutti i genitori e tifosi accorsi fino in Calabria per sostenerle ed incitarle in questa entusiasmante esperienza.

L’Alba Volley – Tekno Progetti Arabona Volley 2-1 (8 – 15 / 15 – 12 / 15 – 14)

Vittoria che permette alle ragazze di accedere alle semifinali 1°- 4° posto che si svolgeranno nel pomeriggio alle ore 16:30 dove a sfidare le piemontesi ci saranno le venete del San Donà Piave Volley.

Le biancoblu non riescono purtroppo a replicare i risultati positivi che le avevano portate fino a qui incappando nella prima sconfitta in queste finali nazionali.

L’Alba Volley – San Donà Piave Volley 0-2 (12 – 15 / 8 – 15)

Risultato che porta le piccole albesi a giocarsi la medaglia di bronzo giovedì 15 giugno alle ore 9 contro Chions Fiume Volley ASD (Friuli Venezia Giulia). La finale 3°- 4° posto vede le piccole piemontesi uscire sconfitte per 2-0 (15 – 9 / 15 – 10) contro Chions Fiume Volley ASD.

Un risultato comunque prestigioso per le nostre 2011 che mettono in mostra tutta la loro bravura ed energia portandosi a casa un meritato 4° posto nazionale.

I nomi dei protagonisti:

Celeste Monte (K)

Costanza Calleri

Ilde Toma

Vanessa Dell’Anna

Sofia Virano

Coach Andre Viola

Dirigente Accompagnatore Susanna Rodino.

Siamo sicuri che ci toglieremo ancora molte altre soddisfazioni nel frattempo continuano gli allenamenti in vista della prossima stagione.

Super complimenti al team Under 12 siete state davvero grandi!

