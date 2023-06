A Rifreddo nuova sede per l’AIB

Come da previsione sono stati inaugurati sabato scorso i locali della nuova sede della squadra AIB-Protezione Civile di Rifreddo. Gli stessi situati n via Monsignor Borghino 4 (nell’area dell’ex-caseificio Oreglia) sono stati 5realizzati con il contributo del Comune e il lavoro dei volontari. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza dell’amministrazione comunale, delle associazioni, delle autorità civili, religiose e militari.

Si è trattato di un momento di festa per dire grazie ai volontari per tutto il lavoro che svolgono, con spirito di abnegazione, sottraendo spesso tempo alle loro famiglie, a favore della comunità e del territorio.

Alla cerimonia erano presenti oltre alle diverse squadre AIB dell’area di base 5 e della Protezione Civile ANA di Rifreddo, i volontari della Croce Verde, i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, della Pro loco, delle associazioni locali, il coordinatore della Provincia di Cuneo dell’AIB Piemonte, la Regione Piemonte rappresentata dal consigliere Paolo Demarchi e numerosi rifreddesi, oltre a persone pervenute dai comuni limitrofi. “Oggi è una giornata di festa” – ha commentato il vicesindaco Elia Giordanino presente in loco – indossare la fascia in queste occasioni è motivo di grande orgoglio. Inauguriamo la nuova sede dell’AIB, ed è la prima porzione dell’edificio del Polo delle associazioni: infatti in questa sede si collocheranno successivamente la Pro Loco e la Squadra della Protezione Civile ANA. Il momento è ancora più emozionante visto che si ricordano tutti gli ex volontari che non ci sono più e la nuova sede viene dedicata ad un grande caposquadra, Bruno Perotto. Entrando nei dettagli della nuova sede va detto che l’edificio è dotato di una zona per il ricovero dei mezzi e una per le attrezzature, inoltre è presente un ufficio, un locale deposito e i servizi igienici. “Grazie alla nuova sede – ha commentato Roberto Badellino, ispettore Provinciale AIB – la squadra Aib di Rifreddo potrà migliorare ulteriormente il suo già ottimo operato. “La squadra in questi anni è cresciuta molto – ha aggiunto il caposquadra Mauro Paseri – grazie ai capi-squadra che mi hanno preceduto e in particolare a Bruno Perotto a cui dedichiamo questa nuova sede. Per questo vorrei graziare tutti i volontari AIB, ma anche la Protezione Civile ANA di Rifreddo e l’amministrazione per la costante collaborazione”. Oltre all’inaugurazione della nuova sede la giornata di sabato è stata anche l’occasione da un lato per la consegna degli attestati della Regione Piemonte per l’impegno dei volontari rifreddesi durante la pandemia e, dall’altro, l’occasione per apporre l’insegna che dedica la sede all’ex capo-squadra Bruno Perotto. Un momento molto commovente che ha visto la partecipazione dei famigliari del Perotto e la benedizione di insegna e locali da parte del parroco cittadino don Angelo Vincenti. Conclusi i momenti ufficiali la giornata è proseguita con un momento conviviale aperto a tutti.