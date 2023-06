Un aperitivo scientifico e una formazione gratuita sulla comunicazione per i giovani grazie al progetto “Gasp!”

Proseguono gli appuntamenti di formazione e informazione per giovani attivisti organizzati nell’ambito di GASP! – Giovani, Attivismo e Strategie di Partecipazione, progetto nato dal bando della Regione Piemonte Mindchangers. L’obiettivo è coinvolgere giovani di età compresa tra i 15 e i 35 anni in un percorso di sensibilizzazione sul cambiamento climatico, con approcci interdisciplinari e innovativi. Il prossimo appuntamento in agenda è mercoledì 14 giugno, a Pallanza (VB) per un aperitivo scientifico sulle acque del Lago Maggiore, mentre è prevista per l’ultima settimana di giugno una formazione online gratuita sui temi della comunicazione in campo ambientale, a cura di AICA – Associazione Internazionale Comunicazione Ambientale.

SULL’ACQUA è l’aperitivo scientifico in programma mercoledì 14 giugno, organizzato da Associazione 21 Marzo APS, in particolare dal sottogruppo di giovani interessati alle tematiche ambientali Terra Verde, nella cornice del progetto guidato da Eufemia APS. Questo evento, rivolto soprattutto ai giovani e alle giovani, vuole approfondire l’importanza della risorsa idrica e il tema della siccità attraverso un’esperienza fluttuante sul Lago Maggiore. Marzia Ciampitiello, ricercatrice del CNR-IRSA di Pallanza, racconterà le criticità che il Nord Italia sta vivendo, con una lente speciale sul territorio del Verbano-Cusio-Ossola che ospita l’evento. All’escursione in catamarano ad energia solare, in programma alle 18:00, seguirà presso il parco di Villa Giulia – Pallanza un aperitivo vegetariano offerto da Gattabuia Ristorante Sociale e la musica de I Bellissimi Dischi di Ornavasso per una sperimentazione 100% locale. L’evento è organizzato grazie al contributo del Comune di Verbania.

Con il percorso di formazione “Raccontare le sfide climatiche – Riflessioni, spazi e strumenti per un mondo che cambia”, AICA intende offrire un ciclo di 5 incontri online dedicati a vari aspetti della comunicazione ambientale contemporanea. Il percorso, destinato a giovani attivist* e comunicator*, si presenta come un’occasione di crescita personale e professionale, grazie allo scambio di esperienze con professionisti del settore. Tra i temi trattati, la costruzione di una strategia comunicativa, il ruolo dei social network, il legame con il territorio, la comunicazione istituzionale e scientifica. Per cinque pomeriggi, dal 26 al 30 giugno sempre a partire dalle ore 17:00, si alterneranno esperti del settore e giovani professionisti per presentare le opportunità di un settore sempre più centrale nel dibattito quotidiano, e per rispondere alle curiosità e ai dubbi dei partecipanti.

Il percorso è ad accesso libero e gratuito, previa registrazione al link: https://forms.gle/fgxFnnTcXx55wXm16. A coloro che frequenteranno almeno l’80% degli incontri sarà riconosciuto il certificato di partecipazione.

GASP! è un progetto di Eufemia finanziato dal bando Mindchangers della Regione Piemonte, cofinanziato dall’Unione Europea. Associazione 21 Marzo, Comune di Alpignano, Oasi Giovani, Progetto Tenda, StraLi e Vedogiovane sono partner del progetto.

Per informazioni relative all’aperitivo scientifico: [email protected]

Per informazioni relative alla formazione di AICA: [email protected]

Per informazioni relative al progetto GASP!: [email protected]