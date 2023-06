Nuovi medici titolari a Dogliani e Villanova Mondovì

Quattro nuovi medici di medicina generale prenderanno servizio dal 1 luglio tra Dogliani e Villanova Mondovì e un altro, già titolare a Vicoforte, estenderà la propria attività su Villanova.

Dal 1 luglio Federica Piazza si inserirà quale Medico titolare di Medicina Generale che presterà la propria attività presso il sotto elencato ambulatorio con i seguenti orari e recapiti telefonici:

Dogliani via Savona, 45 (Tel. 371/5542746), lunedi dalle ore 16 alle 17, martedi ore 10-11, mercoledi ore 9-19, givoedi ore 18/19, venerdi ore 10-11.

Sempre dal 1 luglio si inseriranno nel comune di Villanova Mondovì come Medici titolari di Medicina Generale:

Francesca Bonicco (v ia IV Novembre, 18 Tel. 351/7747751 – 370/3620751) l unedì dalle ore 15 alle 18, martedi ore 9-12, mercoledi dalle 18 alle 20, giovedi e venerdi dalle ore 9 alle 12, sempre su appuntamento.

Sara Orsi (via IV Novembre, 18 – Tel. 348/2571623 – 388/7544835) lunedi dalle ore 8 alle 12.30, martedi dalle 8.30 alle 12.30, mercoledi dalle 18 alle 20, giovedi dalle 15 alle 18, venerdi ore 8.30/12.30, sempre su appuntamento.

Filippo Ferreri (via IV Novembre, 18 – Tel. 0174/247217 – 351/3279917) lunedi dalle 9 alle 12, martedi sdalla 16 alle 19, mercoledi con orari o9-12, giovedi ore 16-19, venerdi ore 9-12, sempre su appuntamento.

Inoltre dal 1 luglio Agnese Fenoglio già medico titolare di Medicina Generale operante a Vicoforte aprirà un nuovo ambulatorio a Villanova Mondovì e presterà la propria attività in via Biella, 2 (cell. 392/4421511) lunedi dalle 14.30 alle 16.30, martedi e mercoledi dalle 8 alle 11; inoltre in via IV Novembre 18 lunedi dalle 11.30 alle 13,30, mercoledi dalle 18 alle 20 e venerdi dalle 8 alle 11, su appuntamento.

Gli assistiti che vorranno effettuare la scelta del Medico potranno procedere online, se in possesso delle credenziali per l’accesso al Sistema Piemonte al sito https://pua.salutepiemonte.it/pua

oppure recarsi, muniti della tessera sanitaria, codice fiscale, e della delega, nel caso in cui non possa presentarsi il diretto interessato, corredata dalla fotocopia del documento d’identità presso gli sportelli del Distretto.