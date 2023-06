Atletica Mondovì: titolo nella marcia con Simone Gabriele ai Campionati Regionali

Domenica 10 giugno a Gravellona Toce (Verbania) si è disputato il Campionato Regionale individuale Ragazzi e Ragazze, la manifestazione più importante per la categoria, a cui hanno preso parte oltre 500 ragazzi provenienti da tutto il Piemonte.

Una trasferta impegnativa per i tecnici Martina Pesce, Pietro Rossi e Michele Aimo che è stata ripagata con una grande prova da parte degli atleti presenti: su 10 ben 8 sono andati a migliorarsi proprio nell’appuntamento clou della stagione cogliendo un bellissimo titolo regionale, accompagnato da un “quasi” titolo (argento) e da due bronzi, oltre ai piazzamenti nella top ten.

Particolarmente significativo il titolo regionale conquistato da Simone Gabriele nella 2 km di marcia, in quanto frutto di un del lavoro con Elisa Rigaudo svolto per lo sviluppo del settore (premiato dalla Fidal con il progetto “Pista” Polo del Talento) che in passato aveva regalato grandi soddisfazioni per i colori monregalesi. Con una gara condotta in testa dall’inizio alla fine, Simone ha regolato tutti gli avversari andando a chiudere con il nuovo p.b. di 12’15”47; bella prova anche per Farah Merzouki tra le ragazze che si è ottimamente difesa con il suo 12’23”88, crono che le regala la ottava piazza.

Grandissime soddisfazioni nel salto in alto, con un doppio podio formato da Lorenzo Marino (2°) e Andrea Sacco (3°); peccato per Lorenzo che si deve accontentare della medaglia di argento pur avendo valicato la stessa misura del vincitore (1,48 mt) ma con un tentativo in più, mentre Andrea sale fino a 1,39 mt. Il quarto podio di giornata è stato quello di Francesco Simbula nei 60 ostacoli dove, dopo una prova non troppo brillante in batteria corsa in 10”05, nella finale ha saputo esprimersi al meglio andando a cogliere un meritatissimo bronzo con il nuovo p.b. di 9”75. Appena sotto, al quarto posto, Matteo Provera nel getto del peso in cui ha fatto atterrare la boccia di ferro alla misura di 10,15 metri.

Nella gara dei 60 piani ragazze, si segnala Cecilia Balbo che conclude al nono posto la finale con il tempo di 8’96, mentre la compagna di allenamento Noemi Bertone buona diciassettesima in 9’’12. In gara anche Simone Bongiovanni e Lorenzo Santo nella prova dei 1000 metri conclusi rispettivamente in 3’17’’65 e 3’27’’78.

“Con questa giornata si conclude una prima parte di stagione ricca di soddisfazioni per i nostri colori – commenta Enrico Priale dell’Atletica Mondovì – siamo molto soddisfatti per essere riusciti a coprire tutti i campionati di società delle categorie giovanili fino a quelle assolute riuscendo ad essere competitivi con le corazzate torinesi. Dopo la vittoria nel cds promozionale di cross, abbiamo ottenuto un terzo posto su pista con i ragazzi e i cadetti, un quarto con le cadette, mentre con la squadra allievi siamo già sicuri della qualificazione alla fase nazionale: quale sarà definita dalle gare di recupero dei prossimi giorni. Obbiettivi prefissati a inizio stagione e che grazie al contributo di tutti i nostri allenatori siamo riusciti a raggiungere; il tutto parte di un percorso di crescita che abbiamo portato avanti anche con una riorganizzazione tecnica. Ora guardiamo verso i prossimi campionati italiani di categoria.”

