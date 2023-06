Un unico abbonamento estivo per spostarsi in autobus nelle due province di Cuneo e Asti

Si chiama “Viaggia ovunque” ed è il nuovo abbonamento pensato per i mesi estivi dai consorzi Grandabus e Coas per permettere a tutti i possessori di percorrere in bus le province di Cuneo e di Asti al costo di 60 euro al mese. Grazie al gioco di squadra fatto dai due consorzi per il trasporto pubblico locale delle province di Cuneo e di Asti, fino al 31 agosto 2023 sarà possibile spostarsi utilizzando sia i bus urbani che extraurbani su tutte le linee gestite da Grandabus e Coas. Molte le aziende di autolinee che hanno aderito all’iniziativa, presso le quali è possibile acquistare l’abbonamento: Bus Company, Actp, Autolinee Allasia, Autolinee Nuova Benese, Autolinee Gunetto, Autolinee Sav, Autolinee Valle Pesio, Riviera Trasporti Piemonte, Geloso Bus, Nuova Beccaria, Nuova Saar, Sac, Giors, Autolinee Giachino e Atav Vigo. Ciliegina sulla torta, l’abbonamento è cumulabile con il Bonus Trasporti 2023, per cui coloro che sono in possesso dei requisiti definiti dal Ministero avranno la spesa completamente coperta dal contributo statale. Per maggiori informazioni si può visitare il sito Internet www.grandabus.it.