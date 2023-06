Play-off Prima Categoria: Saviglianese-Canelli 1-0, “Maghi” in Promozione grazie al guizzo di Capitao (CRONACA, VIDEO e FOTO)

Non esiste un diluvio (intermittente) tale da scalfire una domenica pomeriggio, che è e resterà nella storia della società e della città. Oggi allo stadio “Ottavio Morino” di Savigliano, la Saviglianese ha vinto il triangolare della seconda fase play-off (di Prima Categoria) e si è guadagnata l’accesso alla Promozione 2023/2024. Il giusto epilogo calcistico e sportivo per i “Maghi”, dopo un girone F punto a punto con Monregale, Tre Valli e Boves MdG, dopo la finale play-off del girone e dopo l’1-1 a Luserna San Giovanni nel match inaugurale del triangolare. Un risultato sportivo atteso e, ora, raggiunto, sotto gli occhi di un pubblico numeroso, del presidente Giacomo Crosetto e del sindaco Antonello Portera. L’1-0 di oggi pomeriggio, ai danni del Canelli, porta il nome e il cognome di Rigoberto Capitao: l’ha decisa il talentuoso ed esperto centrocampista classe 1993, a 4 minuti dal 90esimo.

PRIMO TEMPO

Saviglianese nel classico rossoblù e Canelli in completo bianco con inserti blù. La prima grande occasione da gol è dei ragazzi di mister Carlo Rocca, destro di Sacco da buona posizione e Favarin tocca la palla in corner all’ottavo di gioco. Il Canelli impegna Lerda al 13esimo: destro dalla distanza di Sanghez e tuffo in calcio d’angolo del numero uno di casa. Tra il 15′ e il 30′, un diluvio si è abbattuto sull’impianto saviglianese. Piazzato mancino di Berardo, poco oltre la mezz’ora dal vertice destro dell’area astigiana, sfera ribattuta in corner. Rimessa laterale di Mucciolo al 33′, torre di Bianco in area piccola ma nessun compagno ne approfitta. Squadre negli spogliatoi sullo 0-0 e dopo 2 minuti di recupero.

SECONDO TEMPO

Sacco, a 1 metro dalla porta, viene anticipato dopo aver stoppato il pallone sugli sviluppi di un corner (2′). Sempre Sacco, un minuto più tardi, salta Favarin in uscita ma coglie l’esterno della rete. La Saviglianese è ripartita “a tutto gas”. Gli spumantieri sfiorano lo 0-1 al 31′: Zanutto pesca Jovanov a centro area, girata rasoterra col destro e palla sul fondo. Boaglio tenta il colpo di testa al 35′, in area piccola, per sorprendere Favarin; sfera sopra la traversa. Saviglianese-Canelli 1-0 al 41esimo: cross dalla sinistra di Berardo, sponda di Sacco e Capitao da due passi insacca!!! Dopo 5 minuti arriva il triplice fischio ed inizia la festa dei “Maghi”.

TABELLINO

Saviglianese FBC 1919: Lerda, Mucciolo, Berardo, Boaglio, Bedino, Ansaldi, Rostagno (16′ st Rosso), Capitao, Bianco (30′ st Bertola), Giordana, Sacco (44′ st Berteina).

A disp: Rinaldi, Caputo, Marchetti, Lukani, Dutto, Allasia.

Allenatore: Carlo Rocca.

Canelli: Favarin, Pometto, Meda, Andrea Marchisio, Gallizio (44′ st Federico Marchisio), Ostaku, Sanghez (26′ st Cantarella), Conti, Jovanov (39′ st Gallo), Dispenza, Di Maria (16′ st Zanutto).

A disp: Simeoni, Izzo, Dessì, El Mouaatamid, Savina.

Allenatore: Fabio Amandola.

Arbitro: Masucci di Torino.

Marcatore: 41′ st Capitao (S).

Note: pomeriggio variabile e caldo (con diluvio e temporale a tratti) terreno di gioco in buone condizioni; circa 500 spettatori. Ammoniti Berardo, Rostagno, Ansaldi, Boaglio (S), Ostaku, Pometto, Dispenza (C).

CLICCA QUI PER TUTTE LE FOTO DELLA FESTA ROSSOBLU’