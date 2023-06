Limone Piemonte presenta il cartellone eventi dell’estate 2023

Cultura, musica, sport, outdoor e divertimento. Questi gli ingredienti del nuovo cartellone dell’estate 2023 di Limone Piemonte, elaborato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’Atl del Cuneese e con il sostegno di associazioni e attività commerciali attive sul territorio.

GRANDI EVENTI SPORTIVI

Ad inaugurare la stagione sportiva limonese domenica 18 giugno sarà la Granfondo La Via del Sale, storica gara MTB lungo un tracciato di 53 km che rientra nel circuito della Marathon Bike Cup. Previsto anche un percorso più corto, la Mediofondo di 34 km, accessibile anche alle e-bike. Anticiperà la competizione il consueto appuntamento della Baby Cup dedicato ai più piccoli, che sabato 17 giugno in zona Maneggio potranno affrontare in sella alla propria bici un percorso-gimkana su erba diversificato in base all’età.

Sabato 24 giugno la Consulta Giovanile di Limone organizza il Trofeo di calcio Valle Vermenagna presso il centro sportivo Fantino.

Il weekend del 1° e 2 luglio Limone ospiterà la quarta tappa del campionato e-Enduro 2023, competizione agonistica con bici a pedalata assistita.

Sabato 15 luglio si terrà la Transalp Experience Limone-Sanremo, manifestazione cicloturistica per MTB e e-bike con partenza dalle montagne e arrivo in riva al mare lungo il percorso della scenografica Alta Via del Sale, mentre sabato 30 luglio torna La Via dei Lupi, tradizionale appuntamento dedicato agli amanti della corsa in montagna che potranno sfidarsi lungo un percorso di 11,4 km con un dislivello positivo di 650 metri ed altrettanti in negativo.

ARTE E CULTURA

Anche per l’estate 2023 Limone ripropone per quattro settimane le visite guidate gratuite del centro storico, con partenza da Piazza del Municipio, che si terranno il venerdì pomeriggio nelle seguenti date: 7 luglio, 15 luglio, 21 luglio e 25 agosto.

La Biblioteca comunale ospiterà il sabato pomeriggio alle 17 alcuni incontri letterari a ingresso libero, dove gli autori presenteranno al pubblico i loro ultimi lavori: Roberto Martelli con “Genova e Cuneo nel Risorgimento” (8 luglio), Cinzia Dutto con “Echi dalle Terre alte” (22 luglio), Gian Maria Aliberti Gerbotto con “L’asta del tartufo” (5 agosto), Piero Dadone con “Il teddiboi” (12 agosto), Domenico Clerico con “Come nel mito” (19 agosto).

Sempre in Biblioteca si svolgeranno tre conferenze sul tema “Limone di ieri, Limone di domani”: mercoledì 19 luglio interverrà Luca Giraudo con “La valle delle meraviglie tra storia e cultura”; mercoledì 26 luglio ci sarà Elio Bottero che racconterà la storia degli sci, tra vecchie attrezzature di legno e materiali del futuro; mercoledì 2 agosto sarà la volta di Roberto Maselli con un intervento dal titolo “Tra forti e via del sale: percorsi antichi meta di nuovi turismi”.

Nel cartellone estivo degli eventi limonesi sono presenti anche diverse serate dedicate a conferenze e presentazioni al Teatro Alla Confraternita: lunedì 7 agosto i racconti tratti dal libro “Granda ferroviaria” di Mauro Tosello; martedì 8 agosto lo spettacolo teatrale “Non prendetemi alla lettera” di Alberto Marubbi: venerdì 18 agosto la presentazione del libro “Il mondo dei fiori” con Barbara Ronchi Della Rocca; lunedì 21 agosto l’incontro alla scoperta di flora e fauna locali; martedì 22 agosto “I fiori di Faber”, omaggio di musica e parole a Fabrizio De Andrè con Claudio Porchia e Christian Gullone; mercoledì 23 agosto la presentazione di “Fuori programma: le mie memorie dalla Rai” a cura di Bruno Gambarotta.

Sabato 15 luglio sempre al Teatro Alla Confraternita si terrà l’edizione 2023 del Premio internazionale alla buona volontà, con consegna del riconoscimento ai personaggi che si sono distinti in diversi ambiti: cultura, arte, musica, imprenditoria, sanità. Direzione artistica di Dino Rossetti.

Inoltre, il teatro limonese ospiterà giovedì 3 agosto una serata dedicata agli appassionati dell’opera lirica, con la messa in scena del capolavoro di Giuseppe Verdi “La Traviata”.

Per gli amanti dei film sotto le stelle, la Consulta Giovanile di Limone e la Proloco di Limonetto propongono alcune serate dedicate al cinema all’aperto, sia nel centro storico che nella frazione.

Come di consueto il 27 agosto, ultima domenica del mese, ci sarà l’Abaiya, la tradizionale festa in costume che rievoca la cacciata dei Saraceni dalla Valle Vermenagna tra canti popolari e folklore.

ATTIVITÀ E LABORATORI PER I PIÙ PICCOLI

Nei mesi di luglio e agosto tornano gli incontri settimanali del venerdì pomeriggio “Divertiamoci con i giochi di una volta”, a cura della Scuola Sci Limone, a ingresso libero e dedicati a bambini e ragazzi.

In Piazza del Municipio verranno organizzati svariati pomeriggi di intrattenimento per i più piccoli a cura degli animatori dell’Agenzia Acca, che faranno divertire il pubblico con giochi e animazione a tema.

La Canunia, invece, propone per tutta l’estate in zona Maneggio attività per bambini e trekking a cavallo, con percorsi di avvicinamento all’equitazione gratuiti per i ragazzi.

Numerose le iniziative rivolte a famiglie e bambini proposte dalla Biblioteca-Museo dello sci. L’appuntamento fisso dei mesi di luglio e agosto sarà il giovedì pomeriggio con una serie di attività gratuite che si articoleranno in letture animate accompagnate da laboratori creativi: 6 luglio: lettura all’aria aperta; 13 luglio e 3 agosto: lettura a tema e pratica di yoga; 20 luglio e 17 agosto: lettura in lingua inglese; 27 luglio e 10 agosto: lettura alla scoperta della parlata locale; 24 agosto: “favole e musica”, laboratorio letterario-musicale; 31 agosto caccia al tesoro letteraria per le vie del paese.

APPUNTAMENTI MUSICALI

Anche quest’anno verranno organizzati a Limone gli attesissimi concerti al Lago Terrasole. Domenica 30 luglio, domenica 13 agosto e sabato 19 agosto sono le date fissate per la rassegna “Note d’Acqua”, manifestazione unica nel suo genere. Tre appuntamenti imperdibili con artisti di alto livello che si esibiranno a 1.750 metri d’altitudine su una zattera in mezzo al lago. Gli spettacoli saranno raggiungibili a piedi o con gli impianti della Riserva Bianca.

Nei mesi estivi il Teatro Alla Confraternita tornerà ad ospitare la rassegna “Accademie in valle”, diretta da Angelo Vinai. Tre concerti a ingresso libero su prenotazione, che si terranno il sabato sera nelle seguenti date: 29 luglio (concerto lirico “Duetti buffi”), 5 agosto (Duo Gardel Barock & Tango) e 12 agosto(“La musica delle donne” con il duo Nicora-Baroffio).

Inoltre, Limone per il quarto anno consecutivo sarà tappa ufficiale dell’Anima Festival e ospiterà al Piazzale Boccaccio concerti che coinvolgeranno artisti di fama internazionale. Il programma dettagliato verrà definito nelle prossime settimane.

Alle rassegne si aggiungono, poi, numerose serate musicali nel centro storico di Limone e in frazione Limonetto.

ESCURSIONI E OUTDOOR

Molteplici le iniziative dedicate agli amanti delle attività all’aria aperta. Tutti i mercoledì di luglio e agosto saranno organizzate escursioni ai Forti del Colle di Tenda con la guida Roberto Maselli: otto giornate dedicate ad approfondire la storia del scenografico sistema di fortificazione eretto a fine Ottocento sul confine italo-francese.

Tornano anche quest’anno le camminate con l’accompagnatrice naturalistica Monica Dalmasso, che propone escursioni di diverso livello, per adulti e per famiglie con bambini, volte ad esplorare i sentieri e le montagne limonesi.

Novità della stagione: per quattro venerdì consecutivi (28 luglio. 4 agosto, 11 agosto, 18 agosto) saranno organizzate escursioni guidate lungo la Via Romana a Limonetto con l’accompagnatrice naturalistica Monica Dalmasso e con la guida turistica Ilaria Peano.

Limone, inoltre, propone numerosi itinerari escursionistici per il trekking, una via ferrata e svariati percorsi per mountain bike raggiungibili anche con gli impianti di risalita della Riserva Bianca.

Info e programmi: Ufficio Turistico di Limone (0171 925281 – www.limoneturismo.it)