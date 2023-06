Coumboscuro Centre Prouvençal annuncia la prima edizione del PREMIO SERGIO ARNEODO. Questa prima edizione del Premio, prende il posto del concorso “Uno terro, uno lengo, un pople”, che per oltre quarant’anni ha promosso la letteratura in lingua provenzale alpina delle valli tra Piemonte e Provenza

Il Premio Sergio Arneodo viene presentato nel 2023, decennale della scomparsa del “Magistre” di Coumboscuro. La vocazione è dunque internazionale poiché volto agli autori ed editori che producono opere editoriali dedicate alla Alpi ed alla loro civiltà. Saranno presi in esame opere di etnolinguistica, antropologia, sociologia, studi, romanzi, antologie e letteratura varia

Il premio conserva del precedente concorso la sezione delle opere “a nosto modo”, rivolgendosi a chi continua a scrivere ed a creare nelle valli in provenzale alpino in poesia, prosa, musica e video. Sezioni “Grand/Adulti” e “Fiét/scolastica”.

BANDO PREMIO SERGIO ARNEODO

PREMIO AUTORI E EDITORI

Sono accettate le opere edite negli ani 2021/2022/2023. Non è richiesta tassa di iscrizione. Non ci sono limiti di età. Autori ed editori di ogni nazionalità. Le opere edite devono essere inviate in n. 4 copie

PREMIO A NOSTO MODO – LINGUA PROVENZALE ALPINA

Scuole o gruppi possono presentare elaborati d’insieme. Sono ammessi più elaborati per autore. È accettata ogni varietà “a nosto modo” provenzale + traduzione italiana o francese. È ammessa ogni tipo di grafia, capace di restituire le peculiarità di ogni varietà locale. Elaborati in forma cartacea o doc. elettronico. Per le sezioni “musica e parole” e “video” sono ammessi supporti analogici o digitali

SEZIONI

POESIA > liriche originali – PROSA > narrativa / fiction – MUSICA > canzone / composizione ispirata alla lirica di Sergio Arneodo “L’Esprì de la Neissenço” – FILM / VIDE > documentari, fiction… – ARTI FIGURATIVE > disegno, pittura, scultura… / opera ispirata alla lirica di Sergio Arneodo “L’Esprì de la Neissenço”

CATEGORIE

“fiét” / giovani < 15 – “grand” / adulti > 15 ans

Le opere non saranno restituite e gli autori ne autorizzano la pubblicazione e l’utilizzo

SCADENZA 30 luglio 2023 > via posta Coumboscuro C.P. – S. Lucio – 12020 Monterosso G. – Cuneo

> e-mail: [email protected]

PREMI

1° premio €. 500,00 €. – 2° premio €. 300,00 €. – 3° premio €. 200,00 €.

Pubblicazione delle opere, edizioni librarie, musicali, video.

Sergio Arneodo nasce nel 1927. Giovane maestro, inizia l’insegnamento nella scuola elementare di Sancto Lucio, nella natia Coumboscuro (Alpi di Cuneo). Ispirandosi al Nobel provenzale Frédéric Mistral, trasforma la pluriclasse in un irripetibile atelier di arte e produzione letteraria. Sotto la sua guida fioriscono i talenti dei ragazzi nella poesia, nella prosa, nel teatro, nell’arte… Riesce così a elevare la parlata popolare di radice provenzale a lingua letteraria.

Drammaturgo e prosatore, ha trovato nella poesia l’espressione nobile della sua capace creatività, oggi nota a livello internazionale.

La sua rivoluzione intellettuale tende alla rinascita delle civiltà rurali e delle Alpi in particolare, quali elemento per produrre coscienza identitaria ed arginare il degrado sociale delle terre marginali come quelle montane. A tale scopo nel 1958 crea e guida l’azione di “Coumboscuro Centre Prouvençal” che porrà la valle di Coumboscuro quale polo culturale europeo.