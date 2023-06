Juniores Regionali: il Volpiano Pianese è Campione d’Italia

E’ il Volpiano Pianese a mettere le mani sullo scudetto Juniores dopo il successo per 2-1 sul Sant’Agnello nell’ultimo atto della Fase Nazionale del campionato 2022/2023. Al CFF “Bozzi” di Firenze ci sono voluti i supplementari per consegnare lo scudetto alle Foxes, un risultato storico non solo per il club, ma per tutto il calcio dilettantistico piemontese che per la prima volta entra nell’albo d’oro della manifestazione dopo esserci andato vicino nel 2016 (allora il Settimo perse di misura contro la Vigor Perconti).

Partita dall’alto livello agonistico quella che ha chiuso la stagione degli Under 19, con due squadre che hanno lottato oltre i 90’ davanti a un nutrito numero di sostenitori al seguito, e dove, tra l’altro, non sono mancati i colpi di scena. Come il gol poco prima dell’intervallo di Bellomo, in campo al 19’ in sostituzione dell’infortunato Mellace. Quasi fosse un segno del destino, l’ingresso dell’attaccante di scorta di mister Santoro è risultato a posteriori decisivo: palla rubata in pressing a Cannelora e diagonale preciso che spedisce i compagni in vantaggio negli spogliatoi. Nella ripresa i campani rimettono subito le cose a posto col rigore trasformato al 4’ da Coppola, concesso dall’arbitro Buzzone per il contatto in area tra Guzzo e Ferraro. Il pareggio ha l’effetto di caricare i ragazzi di Guarracino, per due volte a un passo dal completare la rimonta: all’11’st Caputo riceve in area e gira di sinistro sulla traversa, mentre al 25’ Coppola trova il palo calciando una punizione dai venti metri.

Con le energie fisiche e nervose quasi esaurite si va all’extratime, dove non succede quasi nulla fino al gol a due minuti dai calci di rigore che fa esplodere la gioia dei tifosi: azione convulsa in area, Cannelora smanaccia il cross di Bonino verso Sponzilli che non ci pensa due volte a calciare di esterno superando il muro di maglie biancocelesti.

A consegnare la coppa nelle mani del capitano Szasz-Spataru il Vice Presidente Vicario della LND Christian Mossino, mentre sia i primi che i secondi classificati hanno ricevuto le medaglie da Massimo Ciaccolini (Segretario Generale LND), Carmine Zigarelli (Presidente Comitato Regionale Campania), Paolo Mangini (Presidente Comitato Regionale Toscana), Florio Zanon (Consigliere federale Area Nord LND) e Luigi Barbiero (Coordinatore Dipartimento Interregionale LND). Un riconoscimento anche alla quaterna arbitrale da parte del componente AiA Stefano Braschi.

VOLPIANO PIANESE-SANT’AGNELLO 2-1 dts (1-1)

Volpiano Pianese (4-3-3): Disint; Savva (5’pts Bonino), Guzzo, Szasz-Spataru, Bollero (29’st Braghette); Grandini, Borin, Cavalla (14’st Cimenti); Piscitelli (24’st Caracciolo), Mellace (20’pt Bellomo), Sponzilli. A disp: Varall, Anastasio, Liboni, Bussolo. All: Santoro

Sant’Agnello (3-5-2): Cannelora; Blanchi, Palomba, Cilento (15’sts Donnarumma); Somma (15’sts Del Gaudio), Castellano (38’st Avitabile), Coppola, Caputo, Ferraro; Manzi (12’pts Pascariello), Iaccarino (12’pts De Gennaro). A disp: Landolfi, Policano, Volpe, Scuotto. All: Guarracino

Marcatori: 43’pt Bellomo (V), 4’st rig. Coppola (S), 13’sts Sponzilli (V)

Arbitro: Buzzone di Enna

Assistenti: Raccanello di Viterbo e Piomboni di Città di Castello

Quarto: Martino di Firenze

Note: Ammoniti: Ferraro, Coppola, Blanchi (S), Borin, Braguette (V) Recupero: 2’pt, 5’st

ALBO D’ORO

2023: Volpiano Pianese; 2019: Romulea; 2018: Lastrigiana; 2017: Tor Di Quinto; 2016: Vigor Perconti; 2015: Vigor Perconti; 2014: Piovese; 2013: Vado; 2012: Vigor Perconti; 2011: Real Misano; 2010: Tor di Quinto; 2009: Tor di Quinto; 2008: N. Tor Tre Teste; 2007: Pianura; 2006: Tor di Quinto; 2005: San Lorenzo; 2004: San Luigi; 2003: Tolmezzo; 2002: Cannara; 2001: Sacilese; 2000: Puteolana; 1999: Sambenedettese; 1998: Rieti; 1997: San Marino; 1996: Ferentino; 1995: Ladispoli; 1994: Valleverde Riccione; 1993: Tor di Quinto

c.s.