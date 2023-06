Al Village di Alba il parco innovativo per bambini e famiglie

Si chiama “Kinder Joy of Moving Park” ed è un’area giochi in­novativa ad accesso gratuito in linea con l’approccio unico del programma Kinder Joy of Moving, il progetto internazionale di re­sponsabilità sociale del Grup­po Ferrero volto ad avvicinare all’attività motoria bambini e famiglie in modo divertente e gioioso nella convinzione che un’attitudine positiva nei confronti del movimento e dello sport possa rendere i bambini di oggi adulti migliori domani. Il parco, realizzato presso il Village di Alba, è composto da sette macchine ludico-motorie, cre­­ate inizialmente in occasione di Expo Milano e sperimentate con successo a Vicolungo The Style Outlets, vicino a Novara, dove dal 2020 è attivo un altro parco sviluppato con le stesse caratteristiche. Progettate in collaborazione con il Diparti­men­to di Ingegneria del­l’Uni­ver­si­tà Federico II di Napoli, sono basate sul metodo Joy of Moving, un metodo educativo innovativo che nasce dal gioco ed è in grado di favorire lo sviluppo fisico-motorio, co­gnitivo e socio-emozionale dei bambini. Le macchine lu­dico-motorie forniscono un am­biente facilitante e, in un contesto colorato e gioioso, stimolano i bambini a interagire con esse, a divertirsi e a mettersi in gioco, ricreando le condizioni positive affinché l’attività fisica sia piacevole e incentivata.

L’inaugurazione ha assunto un valore simbolico molto im­portante perché è stata inserita tra le iniziative previste per la celebrazione del traguardo del decennale 2013-2023 di Alba Città Europea dello Sport, una ricorrenza che vuo­le sottolineare l’amore della città per lo sport, l’inclusione e la solidarietà. Che un parco con queste caratteristiche na­scesse proprio al Village è la naturale prosecuzione di un progetto che ha visto negli anni conferire a questo luogo un ruolo sempre più importante nell’impegno sociale di Ferrero verso il territorio, grazie all’accordo con il Co­mu­ne e nell’ambito dell’attività fisica e dell’impegno verso i più giovani, attraverso lo sviluppo della metodologia Joy of Moving.

Nato nel 2011 dall’accordo tra pubblico e privato, tra il Comune di Alba e la Ferrero, il Village è diventato una realtà straordinaria aperta a tutta la popolazione albese: un centro innovativo per le attività educativo-motorie rivolto a tutti, in particolare ai bambini, ai ragazzi e alle loro famiglie, con una frequentazione di oltre 4mila persone a settimana, 25 persone impiegate e una consolidata collaborazione con le associazioni spor­tive locali.

Proprio al Village prese avviso nel 2012 la ricerca per la validazione della metodologia Joy of Moving attraverso la firma del primo protocollo d’intesa – firmato anche dal presidente della Regione Al­berto Cirio, allora assessore regionale allo Sport – con il Coni Piemonte, il Ministero dell’Istruzione e del Merito del Piemonte, la Ferrero e il Comune di Alba e di recente un nuovo protocollo d’intesa riconosce il Village di Alba come “Laboratorio permanente di sperimentazione e di ricerca-azione basata sul metodo Joy of Moving”.

All’inaugurazione del “Kinder Joy of Moving Park” al Village sono intervenuti tutti i partner istituzionali che hanno dato vita al progetto, molti dei quali lo accompagnano da anni nella sua storia ricca di traguardi importanti. Erano presenti, tra gli altri, Alberto Cirio, presidente della Re­gio­ne Piemonte; Fabio Carosso, vi­cepresidente regionale; Carlo Bo, sindaco di Alba; Bartolomeo Salomone, presidente Ferrero Spa; Omar Zausa, global president Kin­der Food; Gianpiero Vietto, Kinder Joy of Moving global manager; Stefano Suraniti, Ministero dell’Istruzione e del Merito, direttore generale Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte; Stefano Mos­sino, presidente Coni Pie­monte; Gianfranco Porqued­du, presidente onorario Coni Piemonte e presidente Fede­ra­zione Italiana Twirling; Da­niele Sobrero, consigliere de­legato allo Sport del Comune di Alba, oltre a Marzia Vi­cenzi, sindaco di Vicolungo, Fabrizio Martino, responsabile tecnico del Village, Adriano Bacconi, allenatore e personaggio televisivo e al sacerdote don Dino Negro.