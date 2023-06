Abbazia di Staffarda Arte e Ratavuloira 2023, VIII edizione

Giunto alla ottava edizione, l’evento Arte e Ratavuloira all’Abbazia di Staffarda ritorna anche quest’anno in un appuntamento unico e imperdibile.

L’Abbazia di Staffarda, una tra le più antiche e importanti abbazie cistercensi del Piemonte, vi accoglierà in una serata alla scoperta dell’antico monastero e della colonia di circa 1200 pipistrelli che tutti gli anni tornano a vivere il chiostro. Natura, storia, arte e architettura qui si uniscono in perfetta armonia. Una serata unica, occasione rara per visitare l’abbazia di Staffarda nel suo fascino serale e scoprire i pipistrelli, osservandoli e ascoltandoli.

Primo obiettivo sensibilizzare e approfondire la conoscenza dei chirotteri che all’interno di un locale del chiostro dell’Abbazia ogni anno si radunano a formare una consistente colonia riproduttiva di pipistrelli appartenenti alla specie vespertilio maggiore e vespertilio di Blyth. Attivamente sostenuta, dalla stazione Teriologica Piemontese, dal Parco del Monviso, dall’associazione DialogArt e dalla Fondazione Ordine Mauriziano, la protezione della colonia di Staffarda rappresenta un’iniziativa di rilevanza internazionale e un importante esempio di tutela integrata di beni culturali e ambientali.

Programma.

Arte e Ratavuloira, VIII edizione, Abbazia di Staffarda – Revello (CN)

Appuntamento a

sabato 17 giugno 2023 ore 21.00

Breve visita guidata nel fascino serale all’Abbazia di Staffarda con le guide turistiche DialogArt.

A seguire approfondimento e monitoraggio notturno della colonia di chirotteri con gli esperti Paolo Debernardi e Elena Patriarca, della Stazione Teriologica Piemontese, che si occupano della tutela della colonia da oltre trent’anni vantando esperienza e miriadi di aneddoti curiosi.

La Colonia di Staffarda è stata riconosciuta SIC Sito di Interesse Comunitario. Risulta importante tanto più oggi sensibilizzare la loro tutela e informare correttamente le persone sul loro ruolo fondamentale nell’ecosistema. Staffarda rappresenta un’occasione unica per poterli osservare e ascoltare in un ambiente confortevole anche all’uomo che lo abita.

Occasione anche per un approfondimento e riflessioni sul problema dell’inquinamento luminoso.

Tariffe:

Contributo euro 5 + biglietto d’ingresso all’Abbazia

Per i bambini fino agli 11 anni gratuito.

I posti sono limitati e l’evento si svolge nel chiostro all’aperto.

Prenotazione obbligatoria, posti limitati.

Tel. 0175.273215 [email protected]

Staffarda,9 giugno 2023.

DialogArt chi siamo?

Siamo una squadra di mediatrici, guide turistiche e progettiste culturali che si occupa di cultura, educazione al patrimonio, turismo e didattica a trecentosessanta gradi, dalla progettazione alla realizzazione.

Gestiamo e curiamo beni storico museali avendone cura come se fossero nostri, rendiamo vivi e fruibili gli spazi in cui lavoriamo.

Sperimentiamo sempre, accettiamo le scommesse per individuare nuove strategie di crescita attraverso approcci personalizzati e site-specific.

DialogArt si presenta al pubblico tramite piccoli eventi, visite guidate, laboratori didattici, progettazione e sperimentazione culturale, puntando a un approccio alla cultura di qualità, inclusivo, giovane e fresco, accessibile a tutti e divertente.

Associazione DialogArt, sede legale via don Minzoni, Manta (CN)

[email protected] – tel.320.0616965 www.dialogart.it

Abbazia di Staffarda – Fondazione Ordine Mauriziano

L’Abbazia di Santa Maria di Staffarda, situata nel Comune di Revello (CN), all’imbocco della Valle Po, è uno dei monasteri medievali più importanti del Piemonte. La sua posizione, circondata dalle splendide valli del Monviso, e la sua conservazione artistica ne fanno una delle maggiori attrattive turistiche – culturali del territorio saluzzese.

Fondata dai monaci cistercensi nel 1135, l’Abbazia divenne presto fulcro della vita religiosa del Marchesato di Saluzzo e allo stesso tempo fiorente centro agricolo produttivo. La severità della regola di San Bernardo pone come archetipi del pensiero cistercense la rinuncia assoluta ai paramenti sacri e alle decorazioni troppo sfarzose. A rispetto di queste regole l’Abbazia vede la propria architettura ruotare attorno a principi di semplicità, austerità, utilizzo di materiali naturali lasciati a vista come la pietra e il mattone e ricca simbologia religiosa. Unica eccezione è costituita dalla maestosa pala d’altare del 1531 attribuita a Pascale Oddone, in legno scolpito policromo e dipinta con finiture dorate dedicata alla Vergine. Rimangono a testimonianza dell’austera vita dei monaci cistercensi la Chiesa, il refettorio, la sala Capitolare, il laboratorio, il mercato coperto, la foresteria e lo splendido chiostro immerso nella quiete.

L’Abbazia di Santa Maria di Staffarda è aperta e visitabile tutto l’anno, tutti i giorni, tranne il lunedì , con il seguente orario:

da aprile a ottobre: 09.00/12.30-13.30/18.00 (ultimo ingresso 17.30)

da novembre a marzo: 09.00/12.30-13.30/17.00 (ultimo ingresso 16.30)

tel./fax. 0175 273215 [email protected]

Piazza Roma, frazione Staffarda, 12036 Revello (CN)

www.ordinemauriziano.it