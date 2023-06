Performance di Land Art all’interno della RASSEGNA INTERSCAMBI COREOGRAFICI

Sabato 17 giugno 2023 alle ore 10.00 appuntamento a Limone Piemonte per l’azione performativa EarthArt, un’operazione di land art ideata dal Laboratorio di indagine visuale – Around the Walk su proposta e in concerto con la Fondazione Egri per la Danza, per la direzione tecnica e logistica dell’associazione culturale FormicaLab-Aps di Cuneo con la Compagnia EgriBiancoDanza.

L’evento partirà alle 10,30 con una camminata di circa 3 ore insieme alla guida escursionistica Monica Dalmasso. L’appuntamento è davanti alla sede della Croce Rossa del Comune di Limone, accanto all’imbocco della strada romana in Piazza San Sebastiano, 9 (12015 Limone Piemonte – Cn). Saranno previste alcune soste simboliche e di spiegazione legate alla tempesta Alex del 2020: la camminata si concluderà a Limonetto, nei pressi dell’”Alpe di Papa Giovanni” dove si assisterà alla performance di Land Art: EarthArt.

EarthArt si inserisce all’interno del più ampio progetto EartHeart – il cuore della terra della Compagnia EgriBiancoDanza, partito nel 2022 con un percorso di ricerca di 6 mesi in cui i danzatori, singolarmente, si sono immersi in diversi ecosistemi sperimentando sul proprio corpo potenza e fragilità della natura, proseguito poi con la fase di installazione performativa con il pubblico come parte attiva della perfomance ed elemento determinante per la modulazione e rimodulazione dello spazio, del suono e dell’azione coreografica, per terminare poi la messa in scena dello spettacolo EartHeart – il cuore della terra (pièce teatrale) punto di approdo del progetto che ha debuttato in PRIMA ASSOLUTA al Festival Cross, il 2 giugno al Teatro Il Maggiore di Verbania.

EarthArt, per questa occasione nasce invece dalla necessità di creare un percorso simbolico di rinascita per una porzione di territorio della regione Piemonte, la provincia di Cuneo, fortemente ferita dagli accadimenti luttuosi della tempesta “Alex” che il 2 ottobre del 2020 ha funestato – oltre a buona parte della francese Val Roja – la Val Vermenagna, il territorio del comune di Limone Piemonte e parte dei suoi dintorni.

EarthArt unisce e indaga al contempo la danza contemporanea a cura di Raphael Bianco e le discipline visuali per portare in scena una vera e propria scrittura fisica del suolo ferito dalla tempesta, con simboli e segni realizzati a terra da parte dei ballerini della Compagnia EgriBiancoDanza appositamente attrezzati per l’occasione, che si esibiranno in quelle porzioni di territorio indelebilmente mutati dalla furia dell’acqua. L’azione trova compimento e perde la propria estemporaneità solo ed esclusivamente attraverso il coinvolgimento del pubblico, al quale sarà richiesto, al termine della scrittura al suolo, di partecipare fisicamente alla piantumazione di bulbi vegetali (gigli bianchi, giunchiglie e iris) ricalcando i passi dei danzatori lungo le tracce lasciate al suolo.

La successiva fioritura con la nascita di nuove linee, permetterà quindi di concludere un percorso di significato che è circolare, che dalla distruzione porta alla rinascita attraverso la mediazione culturale delle arti espressive.

Il senso della partecipazione attiva del pubblico, inoltre, vuole essere di forte valore catartico non solo nei confronti del territorio ferito in sè, ma proprio per tutte quelle persone che lo animano, lo vivono, che sono testimoni viventi dell’accaduto, e che partecipando alla performance la tradurranno in un vero e proprio strumento di elaborazione e superamento della sofferenza.

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria. Si consiglia un abbigliamento adatto alla montagna e di portare pranzo al sacco.

Info e prenotazioni: [email protected] / 366.4308040