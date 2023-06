La Monregale batte il maltempo e festeggia una stagione da sogno al “Gasco” (FOTO e VIDEO)

Festa bagnata, festa fortunata. La Monregale Calcio chiude una stagione da sogno e dà l’appuntamento in Promozione, con l’obiettivo di essere, sempre, protagonisti. Per la città di Mondovì. Lo Stadio “Piero Gasco”, elegante e vestito a festa, nella serata del 9 giugno ha ospitato il Monregalà: dirigenza, staff, giocatori, sponsor ed istituzioni cittadine (fra cui il sindaco Luca Robaldo e l’Assessore allo Sport Alessandro Terreno) hanno celebrato la Monregale dopo il trionfo in Prima Categoria.

Un apericena, organizzato con puntualità e dedizione, nonostante la pioggia che ha dato solo parzialmente tregua ai commensali e ospiti della serata, momento conviviale, di condivisione ed allegria, ma anche occasione per stilare un bilancio dell’annata appena trascorsa e guardare al futuro. E di premiazioni: la rosa e lo staff della Prima Squadra hanno, infatti, potuto ufficialmente alzare al cielo il trofeo della Prima Categoria vinta, consegnata dal vicepresidente vicario del Comitato Piemonte-VdA Enrico Giacca e dal Presidente della Delegazione Provinciale Pino Chiavassa.

Durante la serata, presentata dal giornalista Gianni Scarpace e della vicepresidente biancorossa Monica Bisotti, la Monregale ha infine ringraziato lo storico capitano Valerio Cuniberti, con una targa ed una divisa personalizzata con il suo numero “4”.

Da oggi, si pensa esclusivamente al futuro, con il club di patron Igor Bertone già al lavoro per costruire una squadra competitiva in Promozione e continuare l’opera di crescita e consolidamento a tuttocampo, partendo dal settore giovanile.