Eccellenza: accordo raggiunto! Salvatore Telesca è il nuovo allenatore del Saluzzo!

Rebus risolto. Salvatore Telesca è il nuovo allenatore del Saluzzo Calcio: l’ex tecnico dell’Alba Calcio ha scelto il club granata e siederà su una delle panchine più importanti e prestigiose in Piemonte nel prossimo campionato di Eccellenza.

L’accordo è stato definito nelle scorse ore: mister Telesca, reduce dalla conquista di due Coppe Regionali di Eccellenza consecutive ed impegnato recentemente a Coverciano nel corso per conseguire il patentino Uefa A, sarà affiancato da Paolo Ferretti (preparatore dei portieri) e Fabio Petrosino (preparatore atletico).

“Un’operazione voluta fortemente ed il profilo che ho sin da subito proposto al Presidente Boretto e che abbiamo condiviso totalmente. – ha commentato il DS del Saluzzo Luca Merlo – . Un allenatore che conosco personalmente, vincente, i cui risultati parlano chiaro e che porterà insieme allo staff livello di entusiasmo, ambizione e mentalità, fattori per noi importanti. L’obiettivo è, sicuramente, fare un campionato migliore rispetto a quello dell’anno scorso di cui non siamo rimasti contenti: per questo, in rosa, verrà confermata l’ossatura composta dai “senatori”, a cui andremo ad integrare profili adeguati, in linea alle nostre ambizioni”.