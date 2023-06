A Mondovì le Esperienze Artigiane di Frida Bollani, tra sicurezza sul lavoro e impegno green

Dopo il grande successo di critica e pubblico ottenuto nei suoi primi due tour estivi, nei quali ha fatto registrare il tutto esaurito in Italia e all’estero, Frida Bollani calcherà, il prossimo 10 settembre, il palcoscenico delle “Esperienze Artigiane sul Palco” di Confartigianato Cuneo (ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria su www.creatoridieccellenza.it).

La giovanissima artista riproporrà, nel suo spettacolo dal vivo, brani celebri riarrangiati da lei ed alcuni brani inediti suonando all’interno dello stabilimento della Ecat Orologi e Campane di Mondovì (via Bologna, 5).

Ancora una volta, nel format ideato dall’associazione di categoria, le Esperienze Artigiane saliranno “sul palco” per intrattenere ed ammaliare il pubblico con le note della talentuosa giovane pianista, fornendo inoltre l’opportunità di visitare direttamente le imprese ospitanti e di apprezzarne l’impegno nel garantire la massima sicurezza nelle fasi lavorative.

L’iniziativa, varata da Confartigianato Cuneo per proseguire nel solco dei Creatori di Eccellenza le attività promozionali del comparto artigiano cuneese, quest’anno si arricchisce di ulteriori contenuti, andando ad aggiungere alle molteplici iniziative in programma anche un calendario di eventi realizzati direttamente nelle imprese e sui territori, durante i quali arte e musica si coniugano a temi di stretta attualità: la sicurezza sul lavoro e quella stradale. La rassegna, organizzata da Confartigianato in collaborazione con l’associazione musicale “La Croma” e “Ad eventi”, ha ottenuto il sostegno della Camera di commercio di Cuneo e della Fondazione CRC e il patrocinio di Ministero della Cultura, Ministero del Turismo, Provincia di Cuneo, Inail-Direzione regionale Piemonte, Ufficio Scolastico provinciale, ASL CN1 e ASL CN2, Atl del Cuneese e Ente Turismo Langhe, Monferrato e Roero.

Alla sicurezza stradale è dedicato l’imminente appuntamento del prossimo 29 giugno, a Savigliano, con il concerto “Torneremo ancora”, nel quale Simone Cristicchi e Amara omaggeranno il grande Battiato.

A Mondovì, invece, il focus sulla sicurezza sul lavoro – «un valore per imprenditori e lavoratori», spiegano da Confartigianato Cuneo – si abbinerà alla Cerimonia di Consegna dei Riconoscimenti della Fedeltà Associativa della Zona, il tradizionale appuntamento ideato dall’Associazione per sottolineare il ruolo dell’imprenditoria locale sul territorio ed il senso di appartenenza all’Associazione da parte del mondo produttivo locale.

Frida Bollani Magoni, classe 2004, si sta imponendo come una delle artiste più mature e sorprendenti del panorama internazionale. Nonostante la cecità, è riuscita a fare della musica la professione di una vita e una cura, per crescere e sopravvivere. Particolarmente sensibile ai temi della sostenibilità, ha recentemente dichiarato quanto per lei sia “naturale contribuire alla salvaguardia del Pianeta”. In questo senso, ritiene che la musica sia “un mezzo di comunicazione universale, che non conosce barriere linguistiche ma che arriva indistintamente a chiunque. È uno strumento fondamentale che deve essere usato per sensibilizzare e svegliare le coscienze ancora assopite”.

«Una visione – commenta Luca Crosetto, presidente di Confartigianato Cuneo – che si sposa perfettamente con alcuni dei tanti valori che hanno dato vita al nostro progetto dei “Creatori di Eccellenza” e che, più in generale, testimoniamo ogni giorno con lo sviluppo di iniziative che accompagnano gli imprenditori verso una rinnovata responsabilità sociale e attenzione alle tematiche green».

E proprio di riciclo, economia circolare e rendicontazione ESG (Environmental, Social and Governance) Confartigianato parlerà il prossimo 14 luglio, al Castello della Manta, in un convegno organizzato a corollario della presentazione del suo annuale “bilancio sociale e di sostenibilità”.