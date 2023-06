Playoff Terza Categoria: ecco formula e programma della seconda fase

Entrano nel clou i Playoff di Terza Categoria: il Comitato Piemonte-VdA della LND ha ufficializzato il programma della seconda fase, suddivisa in 4 gironi.

GIRONE 1

VILLANOVA 2018 J

SPORTING BORGOLAVEZZARO

CIREGGIO

GIRONE 2

PONT DONNAS 2021

SISPORT S.P.A

POLISPORTIVA SAN DONATO

GIRONE 3

REVELLO CALCIO

ATLETICO VOLVERA CALCIO

SAN BIAGIO

GIRONE 4

PECETTO

C.B. SPORT CARAMAGNA

POZZOLESE

Le tre giornate di gare si disputeranno domenica 11, mercoledì 14 e domenica 18 giugno.

Il programma della prima giornata (domenica 11 giugno ore 16):

GIRONE 1

Villanova 2018-Sporting Borgolavezzaro (Stadio F.Degiorgis, Villanova Monferrato)

GIRONE 2

Pont Donnas 2021-Sisport (Intercomunale Crescellas, Donnas)

GIRONE 3

Revello-Atletico Volvera (Stadio Giovanni Pejrone, Revello)

GIRONE 4

Pecetto-CB Sport Caramagna (Stadio Giorgio Ferrini, Pecetto Torinese)

3^ fase

Le squadre classificate al 1° posto in tutti i triangolari si affrontano in gara unica su campo neutro con questo schema.

1) vincente triangolare A – vincente triangolare B

2) vincente triangolare C – vincente triangolare D

2° turno

3) perdente abbinamento 1 – perdente abbinamento 2

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari, seguiti – se il caso – dall’esecuzione dei calci di rigore. Le vincenti dei tre abbinamenti accedono al Campionato di Seconda categoria 2023/2024 (3 ulteriori promozioni).