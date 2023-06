Granfondo Fausto Coppi: tante iniziative per il divertimento e la sicurezza

La Fausto Coppi Officine Mattio, granfondo internazionale che partirà da Cuneo domenica 25 giugno, nel weekend dell’evento propone una serie di iniziative sulla sicurezza stradale e non solo. Un impegno preciso per gli organizzatori della granfondo, per proporre una manifestazione sportiva all’insegna del divertimento, ma anche dell’educazione sportiva. Le buone pratiche da rispettare quando si è in strada saranno al centro non solo della gara: tante le proposte in tal senso nel weekend de La Fausto Coppi Officine Mattio.

LA FAUSTO COPPI TEOBIKE, IN COLLABORAZIONE CON BALOCCO

Insieme a Balocco, l’azienda dolciaria italiana specializzata nella produzione di dolci da forno con sede a Fossano, l’Asd Fausto Coppi on the road presenta La Fausto Coppi Teobike: in programma venerdì 23 giugno alle 18,30 in piazza Galimberti a Cuneo. Protagonisti saranno bambini e ragazzi tra 6 e 12 anni. Suddivisi in dieci squadre, che avranno i nomi delle vallate del territorio dove si svolge la granfondo (Varaita, Maira, Grana, Gesso, Stura, Po, Vermenagna, Ellero, Pesio e Tanaro), in omaggio al Giro delle Valli, i ragazzi si sfideranno in bicicletta per un pomeriggio all’insegna del divertimento e dello sport.

L’evento è in ricordo di un grande personaggio del mondo del ciclismo, Lorenzo Tealdi, promotore di tante manifestazioni e ambasciatore del ciclismo, che ha portato nel Cuneese diverse tappe del Giro d’Italia e del Tour de France, oltre ad essere stato – per 37 edizioni – il patron del Giro delle Valli Cuneesi.

La Fausto Coppi Teobike prevede una formula con un mix (di età e genere) fra i componenti di tutte le squadre cuneesi di ciclismo giovanile, per ribadire il concetto dell’inclusività a tutti i livelli. La manifestazione è multidisciplinare e prevede prove di ciclismo, calcio, ginnastica, pallapugno, basket e pallavolo. Ogni partecipante riceverà una maglia sponsorizzata Balocco.

Ci sarà poi un momento di lezione-riflessione sulla sicurezza stradale condotto da Paolo e Giorgio Viberti, giornalisti ed appassionati ciclisti, intitolato “A scuola di bici: pedalare tra regole e sogni”. L’attività è sostenuta da Fondazione La Stampa – Specchio dei tempi che sarà presente nel villaggio della granfondo con uno stand dove verranno presentate le tante iniziative di solidarietà, una grande testimonianza dell’aiuto concreto, immediato e preciso, a chi è in difficoltà, oltre a progetti sociali e di collaborazione con il territorio in tanti settori.

Davide Lauro ed Emma Mana, rispettivamente presidente e vicepresidente dell’Asd Fausto Coppi on the road, organizzatori della granfondo: “La sicurezza è un tema a noi caro da sempre e siamo lieti della collaborazione con la Fondazione La Stampa – Specchio dei tempi che è impegnata nella sensibilizzazione sulla sicurezza stradale. Sarà un momento di sicuro apprendimento ma naturalmente, anche di grande divertimento. La Fausto Coppi Teo Bike darà l’opportunità a tanti bimbi e ragazzini, di avvicinarsi allo sport. Non solo il ciclismo, ma tante e varie attività, ricordando un grande amico del ciclismo. Ringraziamo l’azienda Balocco, che ha creduto in questa iniziativa e ci ha affiancato e supportato con entusiasmo.”

“Sono felice di confermare la nostra presenza alla Granfondo La Fausto Coppi e La Fausto Coppi Teobike – commenta Alessandra Balocco, presidente e AD della Balocco S.p.A. – sono occasioni per noi significative per ribadire l’importanza dello sport come corretto stile di vita, che insieme alla corretta alimentazione, è essenziale nel raggiungimento del benessere.”

Angelo Conti, vicepresidente operativo della Fondazione La Stampa – Specchio dei tempi: “La Fondazione La Stampa – Specchio dei tempi è lieta di partecipare a questa manifestazione sportiva ad alto profilo sociale, con la quale condividiamo i valori dell’inclusione, della solidarietà e del rispetto del bene comune. Per questo abbiamo deciso di aderire alla raccolta fondi per l’acquisto di un nuovo tomografo PET promossa dalla Fondazione Ospedali Cuneo. Inoltre, i nostri volontari Giorgio e Paolo Viberti, giornalisti esperti di ciclismo, parleranno ai giovani partecipanti della Teo Bike del rispetto delle regole della strada e accompagneranno i partecipanti della “Cuneo in bici” per le vie della città. Queste iniziative si inseriscono a conclusione del progetto “A scuola di bici” che abbiamo realizzato durante l’anno scolastico nelle scuole del Piemonte. Venerdì e sabato sarà anche presente in piazza Galimberti un stand per chi avesse piacere di conoscere le nostre iniziative”

BIMBINSELLA, INIZIATIVA CON MICHELIN E POLSTRADA

Torna anche nell’edizione 2023 Bimbinsella. L’appuntamento è in programma la mattina di sabato 24 giugno in piazza Galimberti. Sono invitati a partecipare i bimbi da 2 a 6 anni che potranno divertirsi in bici, seguendo le indicazioni di istruttori federali per imparare le regole in strada.

Anche per l’edizione 2023 si rinnova la collaborazione della granfondo con Michelin, la multinazionale che festeggia i suoi 60 anni a Cuneo, confermando la vicinanza alla comunità cuneese. Michelin allestirà un mini-villaggio sulla sicurezza con 4 simulatori bici, monopattino, moto e auto per sensibilizzare sui rischi in caso di condizioni meteo avverse, stato di ebrezza e guida sotto effetto di stupefacenti. Come già nelle scorse edizioni l’azienda punta sulla prevenzione a partire dai più piccoli. A fianco della multinazionale ci sarà il Pullman Azzurro della Polizia Stradale con l’attività di sensibilizzazione ai rischi stradali per i più piccini, grazie a situazioni di gioco ed interazione con videogiochi.

Davide Lauro ed Emma Mana: “Vogliamo augurare alla Michelin buon compleanno per i 60 anni di presenza a Cuneo e aggiungiamo un grazie sincero, perché da diverse edizioni Michelin è partner di questa bella iniziativa, che avvicina i ragazzini alle regole del codice della strada, promuovendo un’importante campagna sulla sicurezza stradale.”

“Siamo felici di essere partner di questa edizione della Fausto Coppi,” ha detto Simone Rossi, Direttore dello Stabilimento Michelin di Cuneo, “Una manifestazione che è profondamente legata alla storia della città, così come lo è lo Stabilimento Michelin di Cuneo che quest’anno festeggia i suoi primi 60 anni. Per sottolineare quanto sia radicata la presenza Michelin nel territorio, in occasione della Gran Fondo Fausto Coppi, in piazza Galimberti verrà allestita un’area dedicata alla mobilità e alla sicurezza, con simulatori di guida auto, moto e monopattino in grado di ricreare le diverse situazioni che si possono affrontare nel quotidiano, insieme a delle attività dedicate ai più piccoli come un’area di educazione stradale con un percorso in miniatura con ostacoli e segnaletica stradale. Con queste attività ci proponiamo di diffondere una cultura legata alla sicurezza, sostenibilità e all’innovazione valori fondamentali che ci hanno consentito di essere il primo stabilimento in Italia a livello di produzione di pneumatici”.

#CUNEOINBICI

Sabato 24 maggio la Fausto Coppi Officine Mattio organizza la pedalata Cuneoinbici: un evento collaterale alla granfondo dove sono invitati a partecipare tutti, dai ragazzi agli adulti, le famiglie e i gruppi. Sarà l’occasione, attraverso un percorso di 5 chilometri, di scoprire il centro di Cuneo. La manifestazione è l’appuntamento finale del progetto “A lezione di bici”, organizzato dalla Fondazione La Stampa – Specchio dei tempi per sensibilizzare i giovani sui temi della sicurezza stradale. L’iniziativa è a sostegno della Fondazione Ospedale Cuneo. La partenza sarà alle 17,30 da piazza Galimberti. Il percorso: corso Nizza, corso Brunet, viale Angeli, piazza Torino, corso Kennedy, via Pascal.

Si potrà partecipare con qualsiasi bici, dalla city bike alla Graziella o il tandem.

Karhu, il famoso marchio sportivo, sarà il partner dell’evento, al quale verrà affiancata una corsa a piedi che seguirà i ciclisti. L’iscrizione è gratuita ed ai primi 300 iscritti sarà offerta una bellissima t-shirt Kahru ed altri gadget. Per iscriversi: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-cuneo-in-bici-649667231177

Ad oggi, la Granfondo ha superato i 2000 iscritti. Tutto il programma del weekend del 25 giugno è disponibile sul sito www.faustocoppi.net

c.s.