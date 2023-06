Le ultime sulle Under 13 e gli Scoiattoli B.C. Gators

U13 SILVER: GATORS 2011 – SERRAVALLE SCRIVIA 27-43

Nella seconda giornata della fase classificazione i Gators U13 2011 sono stati battuti in casa dalla formazione alessandrina di Serravalle Scrivia. Prestazione opaca dei giovani Alligatori che, pur partendo piuttosto bene, non riescono a dare la giusta continuità per poter rimanere in partita.

Così succede che gli avversari, già a partire dal secondo quarto di gara, portano l’inerzia dalla loro parte per non perderla più fino al termine del match.

Nessuno dei biancoverdi è sembrato in giornata per contrastare la fisicità degli avversari di un anno più grandi. Unica eccezione Mattia Ambrogio che ha provato a caricarsi la squadra sulle spalle con dei buoni spunti offensivi.

Prossima ed ultima gara della stagione domenica 11 maggio ad Ornavasso contro Verbania.

U13 GOLD: DERTHONA TORTONA – AUTORIPARAZIONE PANERO GATORS 32-55

Parziali: 8-16, 8-16, 12-16, 4-7

AUTORIPARAZIONE PANERO Gators: Ferrero, Biga 2, Panero, Birolo 3, Fresia 12, Abello 18, Amato 4, Mellano 2; Givo, Grezda 12. All.: Toselli – Racca

Tortona: Gabbetta 4, Poggi, Toso 1, Baldini 3, Puschiu, Musso 6, Bruno 10, Trovato, Ferrera 2, Gucchi 4, Uy 2. All.: Fanaletti

Nell’ultima giornata del Campionato U13 Gold fase Top, gli Alligatori colgono un’importante vittoria a Tortona, che li piazza al primo posto nel girone e li qualifica per le prestigiose Final Four per il Titolo Under13 Gold in Piemonte.

Risultato storico per la giovane società dei Gators, che aveva ottenuto un primo posto in Piemonte in U13 Silver con i 2003 e un secondo posto sempre in U13 silver con i 2006.

Nonostante il risultato favorevole la partita contro Tortona è stata molto combattuta, con i padroni di casa che non ci stanno a fare la vittima sacrificale e che impegneranno a fondo i biancoverdi. Nel primo periodo il trio di attacco Grezda, Abello e Fresia è efficace sia nelle penetrazioni che nelle conclusioni dalla media distanza, mentre Amato e Mellano si occupano degli avversari più pericolosi.

Anche il secondo quarto scorre all’insegna del primo, da evidenziare le ottime difese di Panero e Givo, con i Gators che allungano alla sirena 32 a 16.

Nel terzo quarto Tortona alza decisamente l’intensità difensiva, i Saviglianesi lottano su ogni pallone con Biga e la partita si accende, ma la difesa biancoverde regge l’urto e si va all’ultimo quarto con un bel vantaggio da amministrare.

Nell’ultimo periodo si mette in mostra Birolo con una belle bomba e alcune preziose giocate, Coach Toselli può dare ampio spazio a tutti i ragazzi della squadra e si conquista una meritata vittoria su un campo difficile.

«Avevo chiesto ai ragazzi molta concentrazione oggi, commenta coach Toselli, perchè Tortona non ci avrebbe regalato la partita, e così è stato. E’ stata una stagione molto intensa, con grande impegno sia mentale che fisico da parte dei ragazzi. Abbiamo iniziato la stagione con il ritiro ad Artesina, per passare dai tornei di Loano e Langhe e Roero, tutto il campionato Under13 Gold e poi qualcuno in U14 e altri protagonisti nel campionato Ragazzi CSI. Una stagione impegnativa che ci ripaga di tutti gli sforzi fatti con questa prestigiosa qualificazione tra le migliori 4 del Piemonte, testimonianza di tutto il grande lavoro dello staff e della società, a partire dal minibasket fino alla prima squadra. Cercheremo di dare il massimo anche nella semifinale di sabato prevista per il pomeriggio a Chieri e intanto continuiamo a sognare!».

U13 SILVER: GATORS 2011 – BORGARO TORINESE 35-45

Parziali: 6-9, 14-12, 9-7, 6-15

Gators: Brunetti 4, Mukaj 3, Casasole 7, Barra 3, Montagnana, Rosso 4, Fresia 1, Correndo 7, Rimonda 2, Ambrogio 4. All.: Toselli-Sabatino

Mercoledì 31 Maggio si è disputato il match per la Classificazione Titolo tra le terze arrivate del campionato Under13 Silver in Piemonte. Gli Alligatori si presentano senza Sordella, mentre Borgaro schiera ragazzi di un anno più grandi e più esperti rispetto ai 2011 Saviglianesi.

Il primo quarto è combattuto e non si segnano canestri per i primi tre minuti. E’ Casasole, per i Gators, a sbloccare il tabellone, ma dopo pochi minuti dovrà abbandonare il campo aggravato di 3 falli.

Il secondo quarto vede i Gators giocarsela alla pari con i più esperti avversari: Correndo è frizzante in penetrazione al ferro, mentre Rimonda e Rosso difendono molto intensamente. Si va al riposo con gli Alligatori sotto di 1 per 20 a 21.

Nel terzo quarto i Gators provano a mettere la testa avanti con un ottimo gioco di squadra, anche se la situazione falli inizia a farsi pesante e limita il minutaggio di alcuni biancoverdi.

Nell’ultimo quarto Borg

«Siamo soddisfatti di questa partita, commenta lo staff, l’avversario era di valore e ci è servito per fare esperienza di gioco e a provare nuove soluzioni. I ragazzi ci hanno messo molto impegno e gioco di squadra, non era facile contro un avversario così esperto e fisico, ma utile per la crescita del gruppo».

U13 GOLD: AUTORIPARAZIONE PANERO GATORS – SALUZZO 63-36

Parziali: 6-11, 19-5, 20-4, 18-11

AUTORIPARAZIONE PANERO Gators: Ferrero 4, Biga 2, Magliano 5, Panero, Fresia 4, Abello 21, Amato 2, Givo 6, Grezda 9, Allemandi, Sordella 10 All.: Toselli-Racca

Saluzzo: Rimonda 5, Perlo 3, Testa, Coalona 5, Rossi 2, Sorasio 2, Taricco 5, Salvagno 5, Battisti 1, Giaccardi, Calabrese 8. All..: Ballatore

Nella penultima giornata della seconda fase del campionato Under13 Gold, i Gators ospitano gli amici della Pallacanestro Saluzzo. Gli Alligatori occupano il primo posto in classifica condiviso con Area Pro, Bea Chieri e Moncalieri, mentre Saluzzo chiude la classifica in ultima posizione.

Nonostante la classifica, Saluzzo è un’ottima squadra che ogni weekend da del filo da torcere agli avversari impegnandoli in match combattuti.

Il primo quarto è da incubo per gli Alligatori: Saluzzo parte subito con una bomba e si porta in vantaggio 9 – 1 velocemente. I biancoverdi paiono molto stanchi, causa le final four U14 e quelle del campionato Ragazzi. In attacco regna la confusione e in difesa si concede troppo spazio agli avversari. Nel secondo quarto Abello suona la carica, ben supportato dall’energia del giovane Sordella classe 2011 che insacca anche una bomba a fine periodo, mentre Givo e Mellano si alternano in maniera molto efficace in difesa sul forte avversario Perlo.

Il secondo quarto si conclude con i Gators che ribaltano il punteggio 25 a 16.

Il terzo quarto è giocato in maniera splendida dai Gators che non lasciano scampo ai Saluzzesi con un parziale di 20 a 4. Ferrero segna un bel canestro su taglio, Magliano insacca una bomba precisa e gioca una buona partita da playmaker, mentre Panero si impegna molto in difesa.

L’ultimo quarto è in discesa per gli Alligatori che conquistano due punti importanti per continuare a lottare per il passaggio alle Final Four per il titolo regionale U13 Gold.

«E’ stata una partita complicata nel primo quarto, commenta lo staff, Saluzzo ci ha messo in difficoltà con una difesa solida e organizzata. I nostri ragazzi avevano la testa un po’ scarica, probabilmente per le diverse battaglie del weekend, ma siamo stati bravi a ritrovare l’amalgama del gruppo e giocare insieme nella seconda parte del match. Ora testa all’ultima e insidiosa trasferta a Tortona, un gruppo tosto che cercherà di vendere cara la pelle».

TORNEO SCOIATTOLI CANTINE MANFREDI

Si è svolto domenica 4 Giugno il recupero del Torneo Cantine Manfredi, rivolto alla categoria Scoiattoli, che era previsto per sabato 21 Maggio ma che era stato annullato a causa del maltempo.

I Gators hanno partecipato con una formazione proveniente da diversi centri esterni (Cavallermaggiore, Marene, Villafranca) che, anche se a ranghi ridotti come numero, ha ben figurato nelle partite disputate.

I bambini presenti sono cresciuti di partita in partita, con grinta, voglia di fare e desiderio di passare una giornata insieme, hanno reso questa esperienza indimenticabile per se stessi e per gli istruttori al loro fianco. Si ringrazia la Pallacanestro Farigliano per l’ottima organizzazione e i genitori che, incitando i propri ragazzi e la squadra, si sono fatti sentire vicini in campo.

cs