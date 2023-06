L’Alba Volley: l’Under 12 conquista la medaglia d’oro regionale!

Quella che sembrava essere per l’annata 2011 la fine della stagione con la conquista della medaglia d’argento alle finali interprovinciali si è rivelata solamente l’inizio di un’avventura tutta da vivere. Dopo il campionato col modulo del 4×4 in Under12 il team albese ha partecipato venerdì 2 giugno alla fase regionale a Settimo Torinese nella formula del 3×3.

Cinque sono state le atlete chiamate a confrontarsi con altre 7 squadre pronte a contendersi il titolo di campionesse regionali.

Le prime 4 squadre della provincia di Torino: InVolley, Testona Volley, VA Volpiano, VBC Leinì; due della provincia Cuneo-Asti Lpm BAM e L’Alba Volley e le ultime due formazioni San Rocco e Issa Novara.

Settima in griglia di partenza per gli accoppiamenti le piccole albesi incontrano la testa di serie numero 2 Testona Volley, per quanto la partita sulla carta potesse sembrare proibitiva le ragazze si sono divertite e hanno battuto piuttosto agevolmente le avversarie 2 set a 0.

Superato il primo turno continua la scalata del tabellone vincenti dove per il secondo match l’avversaria è Issa Novara. Partita da cuori forti giocata punto a punto come lo dimostrano i parziali (15-14/14-15/15-12). Stupende le nostre ragazze a mettere in mostra un carattere agguerrito e mai cedevole frutto dell’intera stagione.

Le atlete albesi ormai ci hanno preso gusto e trovano nel proprio cammino in semifinale le torinesi del VA Volpiano. Le cuneesi strappano il primo set sul filo di lana per 15-14 e l’entusiasmo la fa da padrona vincendo più facilmente il parziale successivo.

La finale vede di fronte L’Alba Volley contro InVolley Chieri.

L’Alba Volley si aggiudica il primo parziale 15-14, Chieri non demorde e vince nettamente il secondo per poi cedere alle meno quotate avversarie il terzo e definitivo set (15 a 7) facendo esplodere di gioia il pubblico biancoblu accorso sugli spalti per sostenere le proprie piccole.

Una soddisfazione enorme in casa L’Alba Volley.

Questa medaglia d’oro, oltre ad arricchire il medagliere albese, permette alle atlete protagoniste di questa fantastica giornata di vivere l’esperienza delle finali nazionali che si terrà a Rossano Calabro dal 13 al 15 giugno.

L’Alba Volley rappresenterà in terra calabra il Piemonte e questo è motivo di grande orgoglio oltre che la giusta ricompensa per tutto il lavoro e la passione che queste piccole campionesse hanno impiegato durante tutta la stagione.

Forza ragazze vi seguiremo e faremo il tifo per voi!

ID