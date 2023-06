Hockey su prato, A Elite/M: la Polisportiva Ferrini vince il recupero e sale a -2 dalla capolista HC Bra

Nel recupero della quinta giornata di ritorno, ieri sera al campo “Maxia” di Cagliari, la Polisportiva Ferrini ha superato l’Amsicora per 7-3. In virtù dell’epilogo del derby cagliaritano, la Ferrini sale a 23 punti e a -2 dalla capolista HC Bra. Amsicorini penultimi con 11 lunghezze. Sabato 10 giugno, l’ultimo atto della regular season con lo scontro al vertice (in Sardegna) tra Polisportiva Ferrini e HC Bra. Ai gialloneri, basta 1 punto per la matematica certezza della finale Scudetto.