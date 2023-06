Ad Alba arriva la grande festa del calcio giovanile: appuntamento per il 10 giugno all’Augusto Manzo

Una festa dedicata al calcio giovanile si prepara ad animare Alba il prossimo 10 giugno. La Delegazione Provinciale FIGC di Cuneo, in collaborazione con il Comune di Alba e con il patrocinio della Regione Piemonte, organizzerà il secondo appuntamento della Festa del Calcio Giovanile, un evento imperdibile per celebrare la passione e l’impegno dei giovani calciatori.

L’appuntamento è fissato per le ore 9.45 presso lo Stadio Augusto Manzo, dove le Società partecipanti si riuniranno per dare vita a una spettacolare parata all’interno dello stadio. I giovani calciatori sfileranno con orgoglio insieme ai loro dirigenti, davanti a genitori e tifosi, creando un’atmosfera di festa e condivisione.

Il fulcro della manifestazione sarà il contest “Sport e Inclusione”, promosso dal Comune di Alba. Due targhe saranno assegnate alle creazioni realizzate dai giovani calciatori: una per lo stendardo più rappresentativo della propria società, frutto della loro creatività, e una per lo striscione che riporterà una frase significativa e sensibile sull’inclusione nel mondo dello sport. Una giuria composta da ex atleti e personalità di rilievo avrà il compito di valutare e premiare le opere.

Un momento di grande importanza sarà dedicato alla cerimonia di consegna di un riconoscimento speciale ai Sindaci delle città che ospitano le sedi delle società sportive. Questo gesto intende celebrare l’impegno sociale delle associazioni, dei dirigenti e dei tecnici nel promuovere valori di solidarietà e coesione territoriale attraverso lo sport.

La festa proseguirà con musica e spettacoli per i bambini, che allieteranno la mattinata e renderanno l’evento ancora più coinvolgente e divertente per tutti i partecipanti. La festa sarà animata dal talentuoso cantante emergente Frio, che intratterrà il pubblico con le sue esibizioni musicali coinvolgenti.

Non mancate a questa straordinaria festa del calcio giovanile, dove il talento, la passione e l’inclusione saranno i protagonisti assoluti. Vi aspettiamo il 10 giugno allo Stadio Augusto Manzo di Alba, per una giornata indimenticabile dedicata ai giovani calciatori e al loro legame con la comunità.

Per ulteriori informazioni, contattare:

Delegazione Provinciale FIGC di Cuneo

Indirizzo: Via Peveragno 13, Cuneo

Telefono: 0171 489002

Email: [email protected]

Comune di Alba

Indirizzo: Piazza Risorgimento 1, Alba

Telefono: 0173 292226

Email: [email protected]