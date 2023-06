Seconda Categoria: Gianni Pisano è il nuovo DS dell’Elledì FC

Fioccano gli annunci in casa Elledì FC, la società nata dalla fusione fra Usd Salsasio, CLD Caramagnese calcio ed Elledì Futsal e che avrà come centro operativo Caramagna Piemonte.

Il Direttore Sportivo della squadra di Calcio ad 11, che militerà in Seconda Categoria, sarà Gianni Pisano, che aveva ricoperto il medesimo ruolo proprio nel Salsasio (e precedentemente, quello di allenatore): “Siamo pronti per inziare questa nuova sfida con un ottimo staff tecnico. – ha commentato il dirigente all’ufficio stampa dell’Elledì FC – Non vedo l’ora di vedere la nostra nuova squadra disputare le prime partite sul campo”.