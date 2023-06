Prima edizione torneo di Tennis Alba-Arlon- città gemelle

Sabato 10 Giugno 2023 presso il Tennis Club di San Cassiano, via Pieroni 6, si terrà la prima edizione del Torneo di Tennis delle Città Gemelle, che vedrà la sfida tra gli atleti di Alba e Arlon (Belgio).

Il Rotary Club di Alba, sempre attento a promuovere iniziative che sostengano il legame europeo, partecipa all’iniziativa come sponsor, offrendo la coppa e le medaglie.

Il trofeo che verrà offerto al vincitore è stato realizzato ad hoc in ceramica dall’artista savonese Luana Lenzi, membro attivo del “Circolo Artisti della Ceramica” di Albisola Marina, che ha sintetizzato il concetto di gemellaggio e di unione attraverso l’immagine dei personaggi che si tengono per mano e i simboli della città di Alba e del Rotary.

Il torneo inizierà alle ore 9, con premiazione alle ore 19 a cui parteciperà anche il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. Maria Carla Mantovani

In allegato: foto

Rotary club di Alba

Corso Torino 18

12051, Alba

Tel. 0173 045808

[email protected]

www.rotaryalba.org

https://www.facebook.com/rotaryclubalba1956