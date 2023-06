Motori: soddisfazioni d’oltralpe per il navigatore di Brossasco Ismaele Barra

Altra esperienza positiva da aggiungere ad un palmares invidiabile per Ismaele Barra. Il navigatore di Brossasco in questo ultimo week-end è stato impegnato sulle strade francesi del Rally Du Laragnais organizzato da Asa Sport e Auto Sport De Laragnais valido per il campionato francese. Barra ha condiviso l’abitacolo della Opel Corsa con Valter Musso che all’età di settant’anni si è regalato l’emozione di guidare per la prima volta una vettura da corsa. “E’ stata una bella esperienza” commenta Ismaele Barra. “Una gara organizzata davvero bene con prove speciali stupende. Un plauso va sicuramente a Valter che alla sua età ha voluto provare l’emozione di un rally da protagonista. In due giorni ha dovuto imparare tutte le regole del nostro sport, note comprese e devo dire che ha saputo districarsi molto bene.”

Nonostante la poca esperienza Valter Musso ha portato la sua Opel Corsa al terzo posto nel raggruppamento J2 1.6. Nemmeno il tempo di rifiatare e per l’esperto copilota cuneese è nuovamente tempo di infilarsi tuta e casco e prendere posto sul sedile di destra della Skoda Fabia R5 di Gionata Maranzana al via del Rally della Lanterna valido per la Coppa Rally di zona 2. Ma si corre anche in Piemonte dove è in programma il Rally delle Valli Ossolane anch’esso importante appuntamento di Coppa. Gara di casa per Christian Borghini e Giulia Casellato. Il driver di Baveno sarà al via a bordo della Fiat 600. “Alla gara di casa non si può mancare” racconta Borghini. “Come al solito ci sarà da combattere ma noi proveremo a fare del nostro meglio”.

c.s.