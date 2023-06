La Polizia di Frontiera di Limone Piemonte arresta due ritenuti “passeur” sul Colle della Maddalena

La Polizia di Frontiera di Limone Piemonte nel corso di mirati servizi di contrasto all’immigrazione clandestina sul Colle della Maddalena, in prossimità del Comune di Aisone (CN), ha tratto in arresto, con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, in data 24 e in data 26 maggio u.s. due cittadini indiani sorpresi mentre erano alla guida di veicoli con a bordo cittadini extracomunitari privi di documenti e diretti verso il confine francese e viceversa. Il primo arresto, nelle ore notturne tra il 24 e il 25 maggio, inerisce al tentativo di portare in Francia, a bordo di un’auto con targa francese, 8 cittadini pakistani e indiani, tra i quali due minori, stipati sul mezzo. Vano il tentativo da parte dell’autista di sfuggire alle pattuglie della Polizia che lo bloccavano prontamente sulla SS21.

Il giorno successivo, in orario diurno, un altro individuo tentava di portare invece dalla Francia all’Italia, a bordo di un’auto con targa portoghese, 3 sedicenti cittadini pakistani.

Continuano con sempre più pressanti e incisivi i controlli della Polizia di Limone Piemonte, settore specialistico della Polizia di Stato, a ridosso della frontiera interna con la Francia attraversata da tre assi principali di penetrazione: l’asse ferroviario e due assi stradali compresi tra i Colli dell’Agnello, della Lombarda e della Maddalena, quest’ultimo attraversabile tutto l’anno.

Per il contrasto al fenomeno dell’immigrazione clandestina e del suo favoreggiamento e per la sorveglianza transfrontaliera, la Polizia di Frontiera cuneese svolge inoltre pattuglie miste di frontiera previste dal Regolamento di Impiego, siglato nel 2019 dai Capi delle Polizie italo-francesi, che assegna competenza esclusiva alla Polizia di Frontiera.