Carlo Giorgio Comino confermato nel Consiglio direttivo nazionale

Mercoledì scorso a Roma, presso la sede confederale, si è svolta l’assemblea elettiva del

Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio, al cui vertice è stato acclamato presidente

Matteo Musacci di Ferrara, già vice presidente del gruppo e presidente dei giovani di Fipe-

Confcommercio.

Nella votazione successiva Carlo Giorgio Comino è stato confermato nel Consiglio direttivo

nazionale, unico rappresentante eletto della regione Piemonte.

“Dopo un inizio di consigliatura molto entusiasmante e formativo – afferma Carlo Giorgio

Comino, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio della provincia di

Cuneo – caratterizzato da incontri itineranti in tutta Italia, l’emergenza sanitaria causata dal

Covid-19 e la pandemia, il percorso di crescita che stavamo percorrendo è stato fortemente

compromesso e solo in questo ultimo anno si è potuto tornare alle attività in presenza”.

“Con l’esperienza maturata – sottolinea Comino – e forte di conoscenze ormai consolidate

all’interno del gruppo e della segreteria nazionale, sono convinto che si potrà fare un ottimo

lavoro che poi si potrà trasmettere al territorio provinciale”.

“Con grande soddisfazione – sottolinea Luca Chiapella, presidente di Confcommercio-

Imprese per l’Italia-della provincia di Cuneo – plaudo alla conferma dell’amico Carlo nel

Consiglio direttivo nazionale dei Giovani”.

“Gli inizi della mia presenza in Confcommercio – precisa Chiapella – risalgono a circa

trent’anni fa nel nascente gruppo provinciale, da me presieduto e dall’esperienza molto

formativa quale vice presidente del gruppo nazionale; il Gruppo Giovani di Confcommercio è

una “palestra” fondamentale per la nostra classe dirigente e per la loro crescita

imprenditoriale”.

Il Gruppo Nazionale dei Giovani Imprenditori nasce nel 1988 come rappresentanza dei

giovani operatori del Terziario. La base associativa del gruppo è infatti costituita dagli

imprenditori “under 42” aderenti alla Confcommercio.

Presente in modo capillare, attraverso le strutture provinciali, in tutte le Regioni italiane,

l’associazione riunisce più di 130 categorie appartenenti ai diversi settori del commercio,

turismo, servizi alla persona ed alle imprese, dei trasporti, delle professioni e piccole e medie

imprese e del terziario di mercato di Confcommercio.