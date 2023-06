Pallacanestro Farigliano: i risultati del weekend. L’Under 17 chiude fra gli applausi

Nella lunghissima trasferta ad Oleggio contro la fortissima squadra di casa, la PF incappa in una serata storta al tiro libero (24/51) ed al tiro in generale, che premia la difesa super aggressiva dei padroni di casa in serata superlativa in attacco con tante tante “bombe” e conclusioni dalla media. Al termine di una partita durata due ore a causa dei 55 falli fischiata, la partita si chiude con un -22 molto pesante da recuperare nella gara di ritorno.

BASKET

Under 17

Finale regionale

Gara di andata

OLEGGIO BASKET 82

PF AUT. TRE VALLI 60

PF. Alberione, Manera, Manfredi, Manzi, Mariani, Nastasi, Occelli, Petitti, Roagna, Sabena, Schellino. All. Alberione, Giachello.

Gara di ritorno

PF AUT. TRE VALLI 55

OLEGGIO BASKET 43

Con un palazzetto stracolmo di tifosi, i ragazzi della PF giocano una partita superlativa in difesa e nonostante un po’ di imprecisione offensiva nella prima parte del match, restano agganciati agli ospiti, sempre molto cinici e pronti a sfruttare ogni occasione. A metà partita Oleggio è avanti 20-21, ma con una PF conscia di potercela fare dopo aver recuperato 8 punti di svantaggio. Nella ripresa Farigliano continua a difendere forte sia individualmente che di squadra e trova anche migliori soluzioni in attacco, passando in vantaggio a fine terzo quarto.

Nell’ultimo quarto la PF vuole chiudere in bellezza una stagione indimenticabile con una vittoria, anche se ormai recuperare 22 punti risulta impossibile. Contro un super avversario, la PF vince 55-42 tra gli applausi dei tantissimi tifosi. Si chiude così una stagione pazzesca per il gruppo U15gold-U17: 56 partite disputate con sole tre sconfitte e due finali regionali conquistate, entrambe contro società di grande blasone.

PF : Alberione, Manera, Manfredi, Manzi, Mariani, Nastasi, Occelli, Prandi, Petitti, Roagna, Sabena, Schellino. All. Alberione, Giachello, Sappa.

Under 13 Gold

DERTHONA 54

PF CAMPUS 51

Lunga trasferta per i giovani fariglianesi in campo a Tortona. I viaggianti partono con il piglio giusto nel primo quarto e trovano buone soluzioni offensive e molta energia in difesa. Il parziale termina con un vantaggio esiguo di 11 a 15. Nella seconda frazione i fariglianesi si adagiano cancellando quanto di buono fatto prima e lasciando completamente il gioco in mano agli avversari, che “spaccano” la gara con un parziale di 19 a 5.

La pausa serve a rimettere in sesto la squadra: il terzo quarto è totalmente a marca PF e si chiude con un 20-10 che riporta il risultato in perfetta parità dopo 30 minuti (40-40). L’ultimo tempo vede i locali guidare il punteggio ma la PF ribatte colpo su colpo e impatta sul 51 a 51 a 27″ dal termine. L’ultimo possesso dei locali, terminato con un canestro di Tortona dalla distanza chiude di fatto la partita. L’ultimo possesso a 6″ dalla fine non permette a Farigliano di trovare un tiro aperto.

PF NOVIPIÙ. Campus, Massano, Porro, Bianciotto, Cillario, Gonella, Revelli, Marenco, Viara, Scarano, Musso. All. Sappa, Giachello.

Torneo Interregionale “Scoiattoli Nel Parco”

Domenica è andato in scena il Torneo “Scoiattoli nel Parco”, appuntamento annuale che riunisce squadre da Piemonte e Liguria sponsorizzato da Cantine Manfredi. Oltre 100 bambini delle annate 2014 e 2015 si sono confrontati nei palazzetti di Farigliano e Carrù in una giornata molto intensa. La PF ringrazia le società partecipanti: Olimpo Alba, Cestistica Cherasco, Amatori Savigliano, Basket Cairo, Gators Savigliano, Olimpia Arma di Taggia.