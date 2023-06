Baseball: Skatch Boves protagonista con il Piemonte al Torneo delle Regioni 2023

Sono stati otto gli atleti dello Skatch Boves impegnati in questa importante manifestazione che vedeva la partecipazione di ben 12 regioni che si sono date appuntamento sui campi di Arezzo per la Little League, Grossetto per la Junior League e Firenze per la Senior League.

Partiamo da un secondo posto importantissimo, che per la società bovesana vale come un oro, della Rappresentativa Piemontese Junior League, che domenica si è battuta nella finale per il 1° e 2° posto, contro la favoritissima Emilia-Romagna, lasciando il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultimo out. Sono Riccardo Giraudi e Gill Harbaaj Singh i bovesani che hanno preso parte a quest’impresa, guidati dal manager Spataro Filippo (Novara) e il coach Giarola Maurizio (Torino).

Nelle fasi di qualificazione i Piemontesi hanno vinto gli scontri con il Lazio e la Liguria; nelle semifinali la spuntano con il Veneto approdando così alla finale con l’Emilia-Romagna che purtroppo perdono per 5 a 3.

Per quanto riguarda la Little League i Piemontesi guidati dal Manager Livia Bianco (Settimo Torinese) e dal coach Andrea Melis (Boves) si piazzano noni nella classifica finale; complici la tenera età dei giocatori e la poca esperienza, i piccoli della rappresentativa hanno disputato alcune partite con tenacia, ottimismo e tecnica, soprattutto nello scontro con l’Emilia-Romagna che sulla carta avrebbe dato del filo da torcere a tutti, e invece in questa occasione gli arancioni piemontesi hanno sfoderato un baseball di qualità che gli stava portando dritti alla vittoria. Gli atleti bovesani presenti nel Roster Piemontese sono Giordanengo Alessandro, Martini Matteo e Oggero Filippo.

Finiamo con la Senior League dove Ariaudo Matteo, Cavallo Tommaso e Boarino Giacomo, insieme ad altri eccezionali giocatori piemontesi, si piazzano al settimo posto, guidati dal Manager Claudio Sandrone (Fossano) e Cerami Giuseppe (Novara). Come per la Little League si sono disputate partite quasi perfette ed altre meno, ma sicuramente ciò che si è visto sui campi ha reso orgogliosa la società dello Skatch Boves per la prestazione dei propri atleti.

“Bando ai risultati, ciò che importa è l’esperienza che questi ragazzi hanno avuto l’occasione di vivere, l’incontro con altri giocatori, la guida da parte di coach differenti dal solito, la condivisione h24 con i propri coetanei e soprattutto lo scontro con le altre realtà italiane, sono un valore aggiunto che ogni atleta porterà nelle rispettive squadre di casa” dichiara il Presidente dello Skatch Boves Ilario Zuin, e aggiunge “Tutto lo Staff e la Dirigenza non può che ritenersi soddisfatta delle prestazioni dei propri giocatori, e ringrazia anche le loro famiglie, sempre pronte a seguire e a sostenere i ragazzi in ogni competizione”.

c.s.