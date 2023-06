Torna Cuneo Illuminata con la festa di compleanno del Rondò dei Talenti

Luci, musica, straordinari spettacoli, mercatini e tanti eventi collaterali: tutto questo è Cuneo Illuminata, che torna in città dal 1° al 30 luglio per far divertire, ballare e ridere migliaia di persone.

La manifestazione

Dopo lo stop del periodo pandemico e la versione “light” del 2022, la manifestazione più magica e colorata dell’estate torna in grande stile per un mese di emozionanti appuntamenti, con l’obiettivo di animare la città e promuovere il territorio, ma anche di diffondere attività artistiche e culturali ed educare alla solidarietà. La kermesse è organizzata dall’Associazione Comitato Cuneo Illuminata (di cui fanno parte il Comune di Cuneo, il Comitato Madonna del Carmine, l’ATL del Cuneese, Promocuneo, Conitours, Confartigianato Imprese Cuneo e WeCuneo) con il patrocinio della Regione Piemonte e della Provincia di Cuneo, con il sostegno di Fondazione CRC, Fondazione CRT, Camera di Commercio di Cuneo, ATL e numerosi sponsor del territorio. L’evento, nato nel 2015, ha raggiunto negli anni sempre più presenze non solo dal territorio cuneese ma anche da regioni e nazioni vicine, contando oltre 700.000 partecipanti solo nel 2019, con importanti ricadute su commercio e turismo locali.

L’edizione del 2023: tornano le luci!

Nella prossima edizione torneranno le luci: all’ingresso di via Roma sarà infatti allestito un maxi-portale di oltre 18 metri (il cui aspetto verrà svelato nei prossimi giorni) e un “viale” luminoso fino all’incrocio con contrada Mondovì. Si terranno quindi spettacoli di luci e musica alle 22 e alle 22.30 ogni venerdì, sabato e domenica. Protagonisti saranno i fiori: fiori che comunicano, profumano, colorano e rendono magico ogni momento e ogni luogo in cui si trovano.

L’attenzione per l’ambiente

L’allestimento luminoso di via Roma sarà costituito da lampadine a LED, per una maggiore sostenibilità ambientale ed economica (come previsto dal “Manifesto per la sostenibilità ambientale dei settori culturale, artistico, sportivo e ambientale cuneesi” all’interno del piano URBACT NPTI a cui l’associazione ha aderito nel 2022). Inoltre, per ridurre al minimo l’impatto ambientale, non verranno stampati volantini cartacei.

La solidarietà al centro: Cuneo Illuminata sostiene l’Emilia Romagna

La manifestazione è sempre stata a sfondo benefico, ma quest’anno ancora di più: durante il mese di Cuneo Illuminata sarà attiva una raccolta fondi (attraverso la vendita dei gadget e delle offerte libere) a favore dei Comuni dell’Emilia Romagna colpiti dall’alluvione nel mese di maggio 2023. E non è tutto: ricavi della cena “Milleluci nel piatto” (6 luglio) andranno invece alla Fondazione Ospedale di Cuneo, che mira a favorire lo sviluppo del nosocomio cuneese tramite l’acquisto di una nuova PET, strumento di diagnostica per rilevare precocemente tumori o valutare l’efficacia delle terapie oncologiche. I ricavi della “corsa sotto le luci” del 14 luglio saranno destinati all’associazione per le cure palliative “La Cura nello Sguardo” per la realizzazione del progetto “Bellissima”: un team di parrucchieri di estetiste saranno a disposizione dei reparti di oncologia di Cuneo, Savigliano e Mondovì per aiutare le pazienti a ricostruire la propria immagine esteriore.

L’inaugurazione

Si parte “col botto” sabato 1° luglio: alle 21.30 i saluti istituzionali e alle 22 l’inaugurazione ufficiale con il primo spettacolo di luci a tempo di musica, seguito dal secondo alle 22.30. Alle 22.45 divertimento assicurato con “50 anni di libidine”, il concert show di Jerry Calà.

Il programma

Come da tradizione, il 15 luglio si terrà la Solenne Processione della Madonna del Carmine, preceduta dall’Infiorata con mosaici di petali che coloreranno via Roma e contrada Mondovì grazie all’aiuto dei volontari della confraternita di Sassello e alla collaborazione dei comitati di quartiere e frazione.

Non solo luci: il mese di luglio sarà ricco di eventi collaterali per tutti i gusti e tutte le età. Tra i tanti appuntamenti: il Teatro della Tosse con “Shakespeare by night” nei cortili del centro storico e ai giardini Fresia, il musical “La Sirenetta, il ritorno di Ariel” in piazza della Costituzione, la festa anni ’70 “Flower Power” in via Roma, i laboratori didattici, i mercatini artigianali di Made in Cuneo e molto altro.

Programma completo su www.cuneoilluminata.eu/programma.

Grande festa per il primo compleanno del Rondò dei Talenti

Da giovedì 6 a domenica 9 luglio un ampio programma di eventi e manifestazioni celebrerà il primo compleanno del Rondò dei Talenti, polo educativo voluto e promosso dalla Fondazione CRC. Sabato 8 luglio sarà il giorno clou: il laboratorio “Talenti in fiore” in via L. Gallo, lo spettacolo di bmx freestyle in corso Nizza, la pausa gelato e la festa di compleanno del Rondò con il taglio della torta. Serata speciale a partire dalle 22: piazza Galimberti ospiterà “Mu, cinématiques del fluides”, uno straordinario spettacolo d’arte monumentale luminoso della compagnia francese “Transe Express” in collaborazione con Mirabilia Festival Europeo.

Manassero: “Cultura, beneficienza e attenzione all’ambiente”

“Dopo gli anni difficili della pandemia, – dichiara Patrizia Manassero, Sindaca di Cuneo e Presidente dell’associazione – Cuneo Illuminata si ripresenta con una versione che unisce luci e fiori con tanti eventi di ogni tipo. Tra questi, continua la tradizione della Solenne Processione della Madonna del Carmine, celebrazione di importante valore storico per la nostra Città. Per quest’anno abbiamo voluto una manifestazione maggiormente sostenibile e ancora più solidale rispetto al passato: i fondi raccolti saranno devoluti a due associazioni del nostro territorio e ai Comuni dell’Emilia Romagna particolarmente colpiti dall’alluvione”.

Raviola: “Rondò dei Talenti e Cuneo Illuminata insieme per una città sempre più vivace e attrattiva”