Seconda Categoria – Via alla 2ª fase Playoff: Orange Cervere e Valvermenagna ripartono con il sogno promozione

Dopo la sconfitta nello scontro diretto per la promozione in Prima Categoria è tempo di ripartire per Orange Cervere e Valvermenagna che lavorano per sfruttare la seconda chance concessa dal regolamento nei Play Off di Seconda Categoria.

La compagine arancione comincerà questo percorso lontana dalle mura amiche affrontando il Cumiana Sport, squadra partecipante al Girone E ed eliminata a causa del peggior piazzamento in classifica per mano del Tetti Francesi Rivalta. L’Orange Cervere, dunque, non potrà abbassare la guardia mirando a mettere subito in cascina tre punti importanti nell’economia del girone.

Turno casalingo, invece, per il Valvermenagna che ospita il Moncalvo Calcio. Dopo la sconfitta contro il Val Maira la formazione biancoverde è chiamata ad una risposta importante contro una squadra giunta seconda nel Girone H ma che ha preso un sonoro scossone nell’ultimo match contro l’Europa Bevingros Eleven, costatogli la promozione diretta.

Seconda Categoria – Il Programma della 1ª giornata della IIª fase (Domenica 4 giugno ore 16)

Cumiana Sport – Orange Cervere

Valvermenagna – Moncalvo Calcio