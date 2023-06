Festival della tv di Dogliani, il gran finale!

Un clima piacevole, con sole e molto pubblico, ha fatto da cornice, sabato 3 giugno, alla seconda giornata della 12ª edizione del “Festival della tv” di Dogliani. Ad aprire le danze, questa mattina sul palco principale, l’ing. Carlo De Benedetti, sul tema della “radicalità” come strumento per contrastare il cambiamento climatico, con Daniela Preziosi.

A seguire, apprezzati gli incontri che hanno visto tra i protagonisti Simona Ventura (disponibile anche a rispondere alle molte domande dal pubblico), l’architetto del “bosco verticale” Stefano Boeri, Piero Chiambretti e il giornalista Enrico Mentana.

Di grande attualità l’incontro sul ruolo del giornalismo, tra fake news e un’etica sempre più fondamentale, in compagnia di Luca Ubaldeschi, Daniela Preziosi, Francesco Cancellato, Andrea Malaguti e Agnese Pini, con Alessandra Sardoni. In piazza Belvedere si è parlato dei reali d’Inghilterra (con gli specialisti Luisa Ciuni ed Alessio Orsingher), di rivoluzione del food con l’attivista Yvan Sagnet e lo chef Matias Perdomo, del nuovo podcast di Daniele Bossari, di energia green da fonti rinnovabili e di coordinate globali, per uno sviluppo sostenibile. In piazza Carlo Alberto, l’interessante faccia a faccia “boomers-millennials” tra Enrico Bertolino e Beniamino Pagliaro, l’impegno civile de “Il Terzo Segreto di Satira” e la musica che “gira intorno” al sound designer Taketo Gohara.

Ora tutto è pronto per il gran finale del Festival oggi domenica 4 giugno, con un nuovo programma ricco di eventi.

Domenica 4 giugno

Piazza Umberto I

ore 11.30 FARE CATTLEYA.

Storia di una delle principali case di produzione italiane protagonista nel cinema e nella serialità televisiva.

Riccardo Tozzi, Francesca Longardi, Daniele Luchetti, Francesca Comencini, Maria Sole Tognazzi, Maddalena Ravagli con Mattia Carzaniga.

Ore 16.00 PAOLO BONOLIS con Emilio Targia

Ore 17.00 ALESSANDRO CATTELAN con Andrea Malaguti

Ore 18.00 LINUS E ALBERTINO con Roberto Pavanello

Piazza Belvedere

Ore 11.15 IL TERZO SETTORE, COLONNA PORTANTE DEL WELFARE

Progetti di inclusione, di solidarietà e di assistenza per la tutela dei più fragili.

Antonia Madella Noja, Daniele Lodola, Luca Pereno con Andrea Lucatello.

Ore 12.15 RIFIUTO O RISORSA: L’ABC DEL RICICLO

I rifiuti possono diventare risorse ed essere reintrodotti, dove possibile, nel ciclo economico. Ridurre, riusare, riciclare è la base dell’economia circolare. Il caso delle bottiglie in PET.

Rudi Bressa, Monica Pasquarelli, Antonio Biella, con Nicolas Lozito

Ore 15.30 LA MUSICA CHE GIRA INTORNO

Il management musicale al femminile e la cura degli artisti.

Marta Donà con Elvira Serra

Ore 16.30 2023: L’ANNO IN CUI L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE DIVENTO’ CREATIVA

Dall-E, Chat GPT, Mid Journey, Soundraw…nel 2022 abbiamo assistito ad un boom di tool che utilizzando reti neurali ed AI creano contenuti originali. Sarà questo il futuro?

Gianluca D’Aniello, Carlo De Marchis, Paolo Giovine Emanuela Girardi con Riccardo Botta

ore 17.30 UNA CURA TUTTA TUA

L’immunologa, ricercatrice e divulgatrice Antonella Viola, presenta il suo nuovo podcast in cui parla di come avere uno stile di vita sano che allunghi la nostra aspettativa di vita.

ANTONELLA VIOLA e Rossana Demichele

Piazza Carlo Alberto

Ore 12.00 IL MARE CHE VERRÀ.

Come saranno i mari italiani e i mari del pianeta nei prossimi trent’anni? Quante aree del pianeta saranno abbandonate per l’innalzamento del mare? E questi cambiamenti come si ripercuoteranno sulla qualità della nostra vita e della nostra salute?

Paola Rivaro, Roberto Danovaro con Silvio Greco

Ore 16.30 LA MUSICA CHE GIRA INTORNO

COMPORRE COLONNE SONORE: creatività tra musica e immagini.

Pivio Pischiutta, Aldo De Scalzi con Luca De Gennaro

Ore 17.30 ONLY FUN

I PANPERS e Raul CREMONA con Emilio Targia

Ore 18.30 LA MUSICA CHE GIRA INTORNO

Dai SUBSONICA agli AFRICA UNITE cosa vuol dire “fare” musica.

SAMUEL ROMANO E MADASKI con Luca De Gennaro