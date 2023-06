Gli appuntamenti della Notte Bianca delle Librerie ad Alba

Sabato 10 e domenica 11 giugno 2023 torna ad Alba l’appuntamento con la Notte Bianca delle Librerie, quest’anno alla sua tredicesima edizione: due giorni di presentazioni diffuse nel centro storico, incontri con gli autori, laboratori per bambini, ma anche musica e letture ad alta voce.

L’iniziativa è organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Alba, in collaborazione con il Centro Studi “Beppe Fenoglio”.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti (salvo dove diversamente indicato), per alcuni è richiesta o consigliata la prenotazione. Il programma completo, con tutte le informazioni, è consultabile su: https://www.comune.alba.cn.it/it/events/notte-bianca-delle-librerie-13-edizione

Si inizia sabato 10 giugno, alle 10.30, in Biblioteca con Papà leggi con me!, mezz’ora di storie e filastrocche da condividere con i papà e in compagnia dei volontari lettori Nati per Leggere Piemonte (età consigliata 0-6 anni).

Dalle ore 11.00, alla Libreria Mondadori la scrittrice Patrizia Fiaschi porta il suo ultimo romanzo Il vento sull’erba (Castelvecchi editore). L’autrice sarà presente in libreria durante tutta la giornata, per raccontare a clienti e passanti la storia d’amore fra Alberto Olivari, partigiano prima e poi sindacalista, e Nives Ferrando, partigiana e libraia.

Nel pomeriggio, alle 15.30, in Biblioteca, i ragazzi e le ragazze del laboratorio di scrittura creativa a cura di Luca Casetta si incontreranno per dare vita a un racconto collettivo e per fare quattro chiacchiere sui loro libri preferiti (incontro riservato agli iscritti al corso “Scrivere… e oltre!”).

Alle ore 16.00, sempre in Biblioteca, la Libreria Marameo propone la lettura animata con laboratorio dell’albo illustrato Il giardino sospeso di Ambra Crociani (Passabao edizioni). I bimbi dai 6 anni in su, dopo aver ascoltato la storia di Alma e del suo inseparabile amico Makako alle prese con una nuova città, scopriranno cosa sono i kokedama e ne realizzeranno uno da portare a casa.

Alle 16.30, la Libreria La Torre ospita la presentazione dell’ultimo libro di Mauro Rivetti, Ciak si muore (Golem editore), un giallo ambientato al castello di Novello. Il celebre regista Norman Evans si appresta a girare un angosciante thriller, ma il solo sangue che scorrerà sarà il suo… Suidicio o omicidio? A indagare è la PM Teresa Bianco, in un continuo ribaltamento di ipotesi e situazioni.

Alla stessa ora la Libreria San Paolo, in collaborazione con l’associazione DonChisciotteSiamoNoi, propone Storie… in tutti i sensi, letture animate e giochi teatrali a partire dai cinque sensi (è richiesto un contributo di 5 euro a bambino) per i bambini dai 3 agli 8 anni.

Alle 17.00, la Libreria Milton apre il suo programma con Cento milioni, di Marta Cai (Einaudi editore). Il romanzo d’esordio dell’autrice, nata a Canelli e molto legata ad Alba, dove ha studiato, ha per protagonista Teresa, quarantasette anni e una vita soffocata da una routine pantagruelica. A sconvolgere la sua quotidianità sarà Alessandro, un giovane studente che porterà Teresa a scoprire desideri inediti, forse soltanto sopiti. Il romanzo è nella cinquina del premio Campiello.

Il pomeriggio prosegue, alle 17.30, in Biblioteca, dove la Libreria Marameo presenterà La Rivista dei Ragazzi, un magazine nato durante la pandemia, dedicato alla diffusione della cultura, dell’arte e delle storie. Saranno Sergio Varbella, fumettista, illustratore e grafico, e Patrizia Comino, illustratrice, colorista e fumettista a dialogare con Eleonora Baldi per raccontare questo progetto ambizioso e completamente autoprodotto.

Alla stessa ora, la Libreria L’Incontro in collaborazione con l’associazione culturale Arvangia racconterà il premio letterario Reis Encreuse, giunto alla sua venticinquesima edizione. Attraverso reading di brani scelti e grazie all’intervento degli autori verranno svelate tutte le opere in gara. A seguire qualche anticipazione sul nuovo numero della rivista Langhe – Cultura e Territorio (ArabAFenice edzioni).

Due gli appuntamenti anche alle ore 18.00.

Alla Libreria San Paolo lo scrittore e saggista Giorgio Fontana dialogherà con Bianca Roagna, direttrice del Centro Studi “Beppe Fenoglio” in un incontro dal titolo Fiaba, violenza e verità: una conversazione su Una questione privata di Beppe Fenoglio, una riflessione condivisa su uno dei romanzi più amati dello scrittore albese.

La Libreria Milton, invece, darà spazio a una doppia presentazione: Marzio G. Mian e Domenico Quirico affronteranno insieme il tema della guerra a partire dai loro ultimi libri editi da Neri Pozza. Mian racconterà la Guerra Bianca che è già tra noi, il dominio dell’Artico, dove Nato e Russia si sono dati appuntamento per il duello finale; Quirico inviterà a riflettere sul conflitto in Ucraina, mostrando quanto sia «fragile ed effimera la vita e quanto criminali siano coloro che per avidità, scombinate ideologie, fanatismo ci hanno costretto un’altra volta a ricordarlo».

Alle 18.30, in piazza Pertinace, la Libreria Mondadori porta Fulvio Marino che, insieme alla giornalista Cristina Borgogno, svelerà i segreti delle sue farine, ma anche del pane e della pizza da lui preparati e perfezionati in anni di esperienza. Una bella storia di famiglia che si unisce alla gastronomia e alla valorizzazione del territorio dell’Alta Langa.

Sempre alle 18.30, la Libreria La Torre, in collaborazione con l’associazione Strani Vari e con la cooperativa sociale Progetto Emmaus, ospita la scrittrice bosniaca Elvira Mujčić e il suo romanzo La buona condotta (Crocetti editore). Basato su un fatto realmente accaduto, il libro è ambientato in un piccolo paese del Kosovo dove gli abitanti devono eleggere il nuovo sindaco e combattere per sfuggire al destino che la Storia, la politica o i benpensanti disegnano per loro.

Si continua alle 19.30, alla Libreria Milton, con Lorenzo Pregliasco e Lorenzo Baravalle, autori del podcast Qui si fa l’Italia, la storia politica italiana per chi non l’ha vissuta. Un racconto lungo 77 anni che raccoglie la sfida di ripercorrere la nostra storia alternando i grandi avvenimenti alle curiosità, agli aneddoti e alla cultura popolare. Il podcast ha ricevuto una nomination, nella categoria Cultura, per il premio il Pod – Italian Podcast Awards – edizione 2023.

In orario serale le presentazioni proseguiranno a partire dalle ore 20.00, quando la Libreria San Paoloospiterà Gian Marco Griffi con il suo ultimo libro Ferrovie del Messico (Laurana editore), un vero e proprio caso editoriale, candidato al premio Strega. Insieme al curatore editoriale Giulio Mozzi e con le letture di Silvia Perosino, Griffi farà entrare il pubblico nella trama complessa, giocosa e profonda del suo romanzo presentando i tanti personaggi che lo compongono.

Alle 20.30 sotto i portici di Piazza Pertinace, la Libreria Milton, in collaborazione con il Piccolo Ristori Collettivo I Malpensanti, torna ad accogliere la Marotta & Cafiero editori, un gruppo di scugnizzi che ha aperto una libreria a Scampia, nel pieno della faida di camorra e a raccontarne la sua storia anche grazie alla loro ultima pubblicazione, Spacciatori di libri. Da Scampia a Stephen King (Marotta & Cafiero editori). A seguire presentazione e degustazione dell’amaro NZIRIA, della Spiriti Resistenti, un liquore nato per sostenere le madri messicane e tunisine che cercano i corpi dei loro figli dispersi nel deserto.

L’ultimo incontro del sabato è alle ore 21.00 alla Libreria La Torre dove Beatrice Salvioni racconterà il suo romanzo d’esordio La malnata (Einaudi editore), un’ intensa e coinvolgente storia di formazione sullo sfondo di una provincia padana oppressa dalla violenza del Ventennio. L’amicizia fra due ragazzine molto diverse fra loro, Francesca e Maddalena, che sfida pregiudizi e convenzioni e si ribella all’ingiustizia e all’abuso di potere, soprattutto quello maschile.

A chiudere la prima giornata della Notte Bianca delle Librerie è la musica con un concerto in Piazza Pertinace, alle ore 21.45, in collaborazione con l’associazione San Giovanni. Il gruppo S(w)inging in Langa porta sul palco il jazz e lo swing degli anni ’40, da Porter a Gershwin senza dimenticare Gaber e Buscaglione.

Domenica 11 giugno è interamente dedicata ai bambini e alle famiglie.

Si parte alle ore 10.00, sotto i portici del cortile della Maddalena, con la Libreria L’Incontro e il laboratorio E tu che albero sei? Le esperte Chiara Benvegnù e Michela Giordano, partiranno dalla lettura del libro Saremo alberi di Mauro Evangelisti (Artebambini edizioni) per coinvolgere i partecipanti nella realizzazione del proprio albero.

Alle ore 11.00, sempre sotto i portici del cortile della Maddalena, la Libreria Marameo ospita l’illustratore Marco Somà con il suo laboratorio Il momento perfetto. Con matite e colori i bimbi potranno disegnare il loro momento perfetto e poi spedirlo a una persona speciale, non prima però di aver ascoltato le avventure di Scoiattolo che ha una lettera da portare a destinazione ma anche tanti amici da aiutare.

Gli appuntamenti riprenderanno nel pomeriggio in Piazza Pertinace.

Alle ore 17.00 saranno i volontari lettori Nati per Leggere Piemonte, coordinati dalla Biblioteca civica “G. Ferrero” di Alba, a intrattenere grandi e piccini con storie per tutti i gusti.

Alle ore 18.00, il laboratorio di musica moderna del civico istituto Musicale “L. Rocca”, diretto dal professor Stefano Goia, chiuderà la due giorni letteraria con un concerto dalle atmosfere pop e rock: dai Beatles ad Adele, da Bruno Mars a Alanis Morissette passando per la musica italiana di Levante e Zibba.

Agli incontri delle librerie si uniscono le proposte della Biblioteca civica “G. Ferrero”.

In caso di maltempo gli appuntamenti all’aperto si sposteranno in sala Beppe Fenoglio e in sala Vittorio Riolfo (cortile della Maddalena).