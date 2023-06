A Cuneo con Noi4you “Fiori di bach: un aiuto per le nostre emozioni”

Martedì, 6 giugno alle ore 20:45 a Cuneo presso l’Ordine dei Geometri in via San Giovanni Bosco nr. 7/H (Portici Agora’) si terrà il consueto appuntamento mensile con il Laboratorio dell’Autostima organizzato dall’Associazione Noi4you, un appuntamento che ogni mese coinvolge professionisti di vari settori su tematiche rivolte a coloro che vogliono prendere maggiore consapevolezza di sé e del proprio corpo per stare bene.

La serata sarà condotta dalla dott.ssa Paola Tosco , laureata in scienze e tecniche erboristiche e i protagonisti saranno i fiori di bach per conoscere ed imparare a utilizzare queste semplici essenze di fiori e migliorare la qualità della nostra vita.

“I meravigliosi rimedi del dott. Bach sono sconosciuti anche come rimedi dell’anima. Scoprirli e utilizzarli significa scoprire ed utilizzare le nostre emozioni per sciogliere i nodi della vita.” Sono le parole della dott.ssa Paola Tosco che ha trasformato la sua passione per il mondo del “naturale” in un lavoro creando il band “Mirtilla” e creando uno spazio nel Comune di Savigliano in cui le persone possano trovare prodotti naturali di qualità ma anche accoglienza ed ascolto.

Durante la serata , dopo una breve presentazione generale, si approfondiranno i benefici dei fiori di Bach ricoosciuti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Impiegati per sbloccare ansie e paure a stabilizzare le emozioni eliminando quelle negative che spesso favoriscono l’insorgere di disturbi di vario tipo.

La serata concluderà il fitto programma degli incontri tenutisi presso l’Ordine dei Geometri. Gli incontri riprenderanno dopo l’estate con altri professionisti che affronteranno nuove tematiche sempre connesse al benessere psicofisico e all’autostima.

Per ulteriori informazioni sulla serata del 6 giugno e sulle successive inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica [email protected] o tramite whatsapp al nr. 375 5518066.