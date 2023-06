Cerimonia per la Festa della Repubblica Italiana a Cuneo, consegnate le onoreficenze

Questa mattina, venerdì 2 giugno 2023, alle ore 10,30, presso Piazza Galimberti, si è svolta la Cerimonia per la Festa della Repubblica Italiana – in occasione del 77° Anniversario della Fondazione. La cerimonia è iniziata con l’Alzabandiera, seguita dall’intervento di un picchetto armato del II° Reggimento Alpini di Cuneo e di una rappresentanza interforze dei Corpi Armati e di Soccorso Pubblico. La Banda Musicale “Duccio Galimberti” Città di Cuneo ha suonato l’inno nazionale eseguito dalla soprano cuneese Serena Garelli.

Il Prefetto, Fabrizia Triolo, ha letto il messaggio del Capo dello Stato ed inoltre i rappresentanti della Consulta Provinciale degli Studenti hanno ricordato attraverso alcune riflessioni, la figura di Duccio Galimberti.

Applausi e commozione per il partigiano Ugo Re, che ai presenti ha ricordato di aver salvato 15 persone dalla fuciliazione. Ad accompagnarlo in questa celebrazione, Beppe Trossarello, sindaco di Lequio Tanaro.

Nel corso della cerimonia, il Prefetto Fabrizia Triolo, con i sindaci e diversi rappresentanti dei Comuni della Granda, ha consegnato i diplomi di onorificenza dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”.

Insignito del titolo di commendatore

Giuseppe Tardivo, Professore Onorario (Nomina del Ministro dell’Università e della Ricerca scientifica) di Economia e gestione delle imprese – Università di Torino. Già Direttore della Sezione di Economia e direzione delle imprese dell’Università di Torino e Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Direzione d’Impresa, Marketing e Strategie (DIMS). Honorary Professor ESC Europe, Sede di Londra; Visiting Professor presso le Università di Los Angeles, Las Vegas, Lione, Nizza, Istituto Plekhanov-Mosca, Russian Academy of Economics-Mosca, U.C.D. Dublino. Co-fondatore del Campus di Management e Economia- Università di Torino, Sede di Cuneo. Membro dell’Advisory Board Nord Ovest del Gruppo UniCredit con lo scopo di affiancare il Consiglio di Amministrazione del Gruppo bancario nella definizione degli orientamenti strategici territoriali. Membro del Consiglio di Indirizzo della Fondazione CRT e Presidente della Commissione Università, Ricerca e Istruzione. Membro del CdA della Fondazione Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle Cuneo Onlus. Membro del Consiglio Direttivo della Fondazione Baravalle ETS. Consulente presso Gruppi imprenditoriali multinazionali e Istituzioni nazionali ed europee. È autore di 15 monografie e centinaia di articoli referati in riviste scientifiche nazionali ed internazionali. Insigniti del titolo di ufficiale Claudio Agostino ALBERTO, ex funzionario della Cassa di Risparmio di Cuneo, già presidente dell’ente turismo di Cherasco e del Rotary Club di Alba, presidente dell’associazione On Wine – Colline di Qualità del Piemonte nonché segretario generale de Il laboratorio del sorriso onlus e segretario dell’Opera San Martino di Cherasco Giuseppe Chiapella, titolare dell’omonima segheria, ex componente e oggi sovvenzionatore della banda musicale di Fossano, sostenitore durante la pandemia di Protezione Civile e Caritas Chiaffredo Vottero, ex tecnico manutentore e responsabile della sezione controllo qualità presso la SKF Industrie di Airasca, autista volontario di ambulanze e vigile del fuoco volontario presso il distaccamento di Barge Giuliana Cirio, direttore di Confindustria Cuneo, nel periodo della pandemia ha curato gli interventi a supporto delle imprese e si è prodigata al termine della fase emergenziale per garantire la riapertura, nel 2020 ha partecipato all’elaborazione del dossier Alba capitale nazionale della cultura d’impresa

Insigniti del titolo di cavaliere:



Giuseppe Canavese, già direttore del Parco Alpi Marittime; Maria Teresa Guglielmino, organista; Stefanino Agù, ex funzionario della Regione Piemonte; Giuseppe Guerra, direttore generale dell’Asl Cn 1 e presidente dell’Ordine dei Medici di Cuneo;

Maria Grazia Isoardi, ex insegnante, direttrice artistica dell’associazione Voci Erranti onlus; Cinzia Pasquini, già supervisore del personale all’ospedale di Verduno durante l’emergenza Covid, attuale coordinatore del dipartimento Emergenza e Urgenza dell’Asl Cn 1; Giuseppe Comba, maresciallo della Marina Militare, impegnato in missioni di soccorso e missioni internazionali nei Balcani; Mariano Guido Deferre, ex impiegato presso il comune di Verzuolo, già consigliere del comune di Bellino e assessore della comunità montana Valle Varaita; Mariella Faraco, ispettrice della Polizia di Stato, responsabile della sezione reati contro la persona della Questura di Cuneo; Giacomo Gavotto, titolare di un’officina specializzata e artigiano benemerito; Giovanna Margiaria, ex collaboratrice amministrativa della direzione didattica di Alba, già consigliere e vicesindaco del comune di Monticello d’Alba; Michele Quaranta, ex bancario, presidente della casa di riposo “Fondazione Giovanni e Nicola Gallo” e responsabile del museo etnografico presso il castello di Rocca de’ Baldi; Roberta Rossi, ex dirigente assicurativo, già presidente dell’associazione Terra Nostra, attiva nella cooperativa Il Cortile e nel progetto Autismo Help.

Insigniti alla memoria: Vitale Icardi, ha ritirato la medaglia la nipote Mariella Colla; Francesco Minero, ha ritirato la medaglia la figlia Marilena; Ottavio Monasterolo ha ritirato la medaglia il figlio Diego; Pietro Robaldo, ha ritirato la medaglia il figlio Franco.

Questo pomeriggio dalle 16,30 alle 18,30 la Cittadinanza potrà accedere ai giardini della Prefettura ove gli studenti dei corsi classici, jazz e pop del Conservatorio “G.F. Ghedini” di Cuneo intratterranno il pubblico con momenti musicali.