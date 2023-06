A Dronero, oggi si è inaugurato il Parco Urbano di piazza Beltricco (GALLERY)

Oggi 2 giugno alla presenza del Presidente della Fondazione CRC Ezio Raviola, del Presidente dell’Unione Montana Valle Maira Francesco Cioffi, di Davide Lauro ed Emma Mana, rispettivamente presidente e vicepresidente dell’ASD Fausto Coppi, del Sindaco di Roccabruna ,di autorità civili e religiose e di tanti droneresi l’Amministrazione dronerese guidata dal Sindaco Mauro Astesano ha inaugurato il parco urbano di piazza Beltricco.

“Oggi inauguriamo un parco-giardino, lo facciamo dove c’era quello che potremmo definire un “non luogo”, utilizzato, da anni, come parcheggio, di fatto inutilizzabile quando pioveva.” – Queste le parole del Sindaco di Dronero Mauro Astesano – “È uno spazio bellissimo, un biglietto da visita per i turisti che arriveranno a Dronero e per coloro che si recheranno nei locali della Porta di Valle sul quale abbiamo investito insieme all’Unione Montana Valle Maira; uno spazio verde che abbiamo voluto per tutti i droneresi ma soprattutto per i più piccoli; per i bambini dell’infanzia e per le ragazze e i ragazzi che frequentano la scuola secondaria di primo grado ospitati nei locali che confinano con il parco a loro, grazie al fondamentale contributo della Fondazione CRC, che ringraziamo di cuore, abbiamo voluto offrire verde e alberi invece di gas di tubi di scappamento”. “Inoltre” – ha proseguito Astesano – “Devo fare un ulteriore ringraziamento alla Fondazione CRC; è di ieri, la notizia che il comune di Dronero è stato anche finanziato anche sul bando “Risorsa acqua” i cui fondi serviranno a mettere in funzione il sistema di recupero acque per l’irrigazione di questo parco”.

“Con grande piacere vi porto il saluto della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo” – ha preso dunque la parola Ezio Raviola Presidente della Fondazione CRC – “Questo è un progetto molto importante, un progetto che come Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo abbiamo scelto, isieme ad altri, per festeggiare i nostri trent’anni. Quando ci è stato proposto lo abbiamo accettato con gioia perché rappresenta veramente quelle che sono due delle tre parole chiave che fanno parte del nostro programma operativo, ovvero più sostenibilità e più comunità”.

Ha poi preso la parola il Presidente della Fausto Coppi Davide Lauro “Tra pochi giorni oltre 2000 ciclisti provenienti da 25, 30 paesi del mondo pedaleranno anche su queste strade, conosceranno la Valle Maira e porteranno gioia scoprendo un territorio meraviglioso. Oggi siamo a Dronero per la 4ª tappa, dell’inaugurazione dei boschi diffusi; un’operazione che abbiamo costruito insieme al partner che ci ha dato veramente grande supporto che è Acqua San Bernardo. Oggi quarta tappa di un percorso ideale che noi abbiamo chiamato Bosco diffuso. In occasione dell’edizione 2023 che partirà da Cuneo il prossimo 25 giugno, la Fausto Coppi Officine Mattio ha deciso, infatti, di creare un bosco diffuso, lungo una parte dell’itinerario che i ciclisti affronteranno durante la Granfondo internazionale, con la messa a dimora di 34 alberi, corrispondenti al numero di edizioni della granfondo internazionale. Viva la Natura!“

Infine la parola a Marica Bima, Assessore alle Attività produttive del Comune di Dronero: “In questo parco c’è anche il contributo del Distretto Diffuso del Commercio che, grazie ai fondi della Regione Piemonte, ha acquistato panchine e cestini. Quello che inauguriamo oggi è un progetto un atto di rigenerazione urbana. Facciamo nostre, come distretto del Commercio, le parole chiave del programma operativo della Fondazione CRC: più sostenibilità, perché dobbiamo guardare al presente per costruire il futuro nostro e della nostra città e questo futuro non può che avere un’anima verde e più comunità, quello che abbiamo inaugurato oggi è uno spazio di comunità. La bellezza, la cura, il decoro urbano sono insieme all’offerta dei negozi di Dronero parte di un sistema territoriale che rende Dronero più bella e, di conseguenza più interessante per ospiti e turisti”.