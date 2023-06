Volley A2/M – Mattia Gottardo è arrivato a Cuneo: “Squadra competitiva e progetto importante” (VIDEO)

Prende sempre più forma la rosa di Cuneo Volley per la stagione 2023-24 di Serie A2: Mattia Gottardo è il nuovo schiacciatore biancoblu. Dopo l’arrivo di Daniele Sottile in regia, il club di patron Gabriele Costamagna pesca ancora dalla Lube Civitanova per la banda classe 2001, padovano d’origine, che ha vissuto gli ultimi 4 anni (di cui tre proprio nella Marche) in Superlega.

Lo schiacciatore è stato ufficialmente presentato questa mattina (1° giugno) nella sede di Cuneo Inox a Castelletto Stura, accolto della famiglia Pavan, partner e soci del Club biancoblù.

GUARDA IL VIDEO INTEGRALE DELLA CONFERENZA STAMPA