«Ricerca, innovazione, investimenti E al centro i nostri collaboratori»

Nel cuore del Cuneese, a Monta­ne­ra, la famiglia Formento ha dato vita nel 1989 a Mec Spa L’azienda, fin dall’inizio, si è prefissata l’obiettivo di affermare il gusto della carne bovina di alta qualità. Grazie a una storia famigliare caratterizzata dalla grande passione per l’allevamento dei bovini e dalla forte competenza nella lavorazione della carne, Mec Spa è a oggi una realtà consolidata e in continua espansione.

Il legame indissolubile tra la famiglia For-mento e il territorio in cui vengono allevate pregiate razze bovine, tra cui la Fassona, è solo uno dei punti di forza dell’azienda che, partendo proprio dal Piemonte, è arrivata a distribuire la sua carne in diversi Paesi europei.

La sapiente arte della macellazione è stata tramandata di generazione in generazione permettendo a Mec Spa di coniugare l’esperienza e la tradizione del passato con la tecnologia e l’innovazione del presente. E proprio grazie a questo connubio, ogni giorno, viene prodotta carne bovina capace di rispondere precisamente alle esigenze del consumatore moderno. Prodotti buoni, sani e con una elevata componente di servizio. Questo è ciò che guida il progetto imprenditoriale della famiglia Formento.

Tutte le fasi della filiera sono attentamente seguite dall’azienda: dalla selezione dei bovini alla distribuzione della carne.

Solo così viene garantito un prodotto d’eccellenza che può confluire nel circuito distributivo o che, grazie all’elevata automazione delle linee produttive, può essere trasformato e confezionato assicurando al cliente non solo un’alimentazione sana e gratificante, ma anche in linea con i nuovi stili di consumo.

I traguardi che Mec Spa vuole raggiungere sono sempre più ambiziosi e nel futuro per l’azienda con sede a Montanera si pone precisi obiettivi. Nonostante l’ultimo triennio abbia messo a dura prova il sistema imprenditoriale Italiano ed Europeo, con una forte contrazione della domanda dei consumi inizialmente causata dalla situazione sanitaria e poi aggravata da una crisi inflazionistica senza precedenti nella storia recente, causata da un fenomeno di agflazione, Mec Spa ha deciso di continuare ad investire in processi orientati alla qualità, come antidoto al contesto macro e micro-economico. La governance aziendale riconducibile alla famiglia Formento, ha pianificato un’iniziativa storica per il settore di riferimento; di comune accordo con i rappresentanti interni ed esterni di FLAI_CGIL, ha definito un piano d’incentivazione per i propri dipendenti confluente nell’introduzione di un buono pasto giornaliero pari a 2,50 € e di un premio di risultato annuale di circa 1.500 euro, a fronte del conseguimento di precisi e condivisi obiettivi di efficacia ed efficienza produttiva e qualità nei processi e prodotti aziendali.

«Il principio ispiratore», dichiara Claudio Formento Ceo Mec Spa, «resta quello di sostenere costantemente quel percorso di continuo miglioramento nella qualità ed innovazione dei nostri prodotti, attraverso investimenti non solo legati alle tecnologie industriali ma, soprattutto nei confronti dei nostri collaboratori. Questo perché», conclude Formento, «un prodotto d’eccellenza si ottiene non solo se pensato tale ma, se operativamente condiviso, ri-cercato e incentivato».

Ed ecco allora che prosegue con successo anche il percorso di branding con forti investimenti pubblicitari su tutte le reti nazionali che ha visto l’azienda on air con il secondo flight pubblicitario del brand commerciale Formento. «Si tratta di una novità assoluta nel settore delle carni rosse fresche», fanno sapere dall’azienda, «a conferma della volontà di intraprendere un percorso di comunicazione in grado di contribuire al supporto di tutto il settore e una strategia di marketing di differenziazione, focalizzata alla ricerca del maggior valore aggiunto di prodotto».