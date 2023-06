PSA, Confagricoltura Cuneo: “Misure celeri per superare intreccio di competenze e burocrazia”

“Le misure con cui il nuovo commissario alla Peste Suina Africana intende gestire l’emergenza ci trovano concordi, soprattutto in merito alla necessità di aumentare il numero di cinghiali da abbattere; l’idea, poi, di incentivare un maggior utilizzo di gabbie per la cattura non può che essere accolta favorevolmente, dato che già diversi mesi fa avevamo distribuito anche noi, come associazione, questa strumentazione salvo poi riscontrare alcune difficoltà nella loro gestione. Ciò che auspichiamo, tuttavia, è un’accelerazione delle misure per fronteggiare la PSA, superando l’intreccio di competenze e burocrazia che potrebbe ostacolare il contrasto della malattia, facendo perdere altro tempo prezioso. Come Confagricolturasosteniamo che occorra principalmente aumentare il contenimento dei cinghiali e a questo proposito insieme al CA CN6, alla Provincia di Cuneo, ai Comuni di Lesegno e Niella Tanaro e alla squadra locale di caccia, abbiamo attivamente partecipato nei giorni scorsi allo svolgimento di due primi interventi straordinari per l’abbattimento dei cinghiali, come previsto dal Piano Regionale di Interventi Urgenti”. Il direttore di Confagricoltura Cuneo, Roberto Abellonio, interviene così a margine dell’incontro tra le Associazioni di categorie e il Commissario alla Peste Suina Africana Vincenzo Caputo svoltosi ad Alessandria martedì 30 maggio. Al confronto ha preso parte anche Enrico Allasia in qualità di presidente di Confagricoltura Piemonte con il direttore Lella Bassignana e i referenti caccia e fauna selvatica di Confagricoltura Alessandria e Asti Agricoltura.