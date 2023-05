Basket Promozione, ultima partita dell’anno con sconfitta al supplementare per la McDonald’s Savigliano

McDonald’s Savigliano – Basket Fossano 56- 58 dts

(13-12; 13-13; 14-17; 12-10; 4-6)

McDonald’s Savigliano: Tagliano 2, Eandi 7, Sulejmanovic, Bono 12, Bergese 2, Cardone 4, Bravo 19, Lovera 2, Daniele 8 All. Frandino Ass. Ramonda

Ultima partita stagionale per le pantere dei coach Frandino e Ramonda che affrontano Fossano nella giornata conclusiva del girone di Coppa Piemonte. Nel primo quarto le pantere fanno subito tanta fatica in entrambe le fasi di gioco, in particolare non riescono ad alzare l’intensità come da piano partita, ma riescono a rimanere aggrappati sul punteggio di 13-12.

Nel secondo quarto non va meglio: tante occasioni sprecate in attacco e tantissimi errori dalla lunetta, in questo frangente sale in cattedra Rosano, avversario pericoloso dietro la linea dei 3 punti. Dopo 20’ il risultato dice 26-25 per le pantere.

Nel terzo periodo le pantere fanno fatica a pareggiare la fisicità avversaria: sono tantissimi i rimbalzi in attacco presi dai fossanesi che senza troppa difficoltà trovano punti facili, in attacco si continua a fare fatica ad alzare l’intensità per riuscire a trovare canestri facili. Alla fine del terzo quarto il tabellone recita 40-42 per gli ospiti.

Nel quarto periodo le pantere si ritrovano sotto anche di 10 lunghezze, che diventano 5 all’ultimo minuto, svantaggio che i saviglianesi riescono a recuperare grazie ad un apprezzabile impegno difensivo sfruttando qualche leggerezza avversaria. La partita si conclude in parità e si giocheranno i tempi supplementari. Nell’over-time nessuna delle due squadre ha più energia e si va avanti per inerzia, alla fine a scamparla è Fossano con il tentativo di appoggio a canestro di Bravo che si infrange sul ferro.

“Con il roster così rimaneggiato abbiamo comunque fatto a tratti una buona gara” spiega coach Ramonda “Mi è piaciuto molto l’atteggiamento messo in campo dai ragazzi, in particolare da alcuni giovani che neanche avevano fatto un allenamento con noi e si sono comunque presentati per darci una mano. Un buon auspicio da cui ripartire per organizzare la prossima stagione”.