Basket giovanile, tutto dal mondo Amatori Basket Savigliano: la Under 19 vince la Coppa Piemonte!

U19 Gold: vittoria in coppa Piemonte!

Metalresine Savigliano- Abet Bra 80-62

(22-22; 26-15; 19-13; 13-12)

Metalresine Savigliano: Pautassi 17, Giordanengo 15, Introini 11, Alladio 8, Mellano 6, Rosa 6, Biga 5, Bono 5, Piuma 4, Rivoira 3, Carena 0, Rosso 0. All: Bacci. Ass: Berteina.

Savigliano batte Abet Bra 80-62 nella gara di ritorno valida per la Finale di Coppa Piemonte, ribaltando il -3 dell’andata. Si conclude la stagione con la vittoria della fase Coppa, ovviamente rimane un po’ di amarezza per non aver centrato i playoff, ma l’infermeria piena ed alcuni momenti no ad inizio stagione hanno leggermente compromesso il campionato.

Da sottolineare la grande crescita del gruppo, che era totalmente nuovo e la crescita individuale di tutti i ragazzi. Sul finale di partita spazio anche ai 2004 Alladio, Bono, Rosa e Giordanengo alla loro ultima gara delle giovanili, oltre a Sabena e Marchetti infortunati.

“Dopo l’esperienza di Montecatini il gruppo si è compattato molto, questa unione ha portato ad un livello più alto negli allenamenti, una concentrazione maggiore e di conseguenza un miglior gioco nelle gare di campionato. La stagione è da considerarsi positiva perché siamo riusciti a tenere sempre tutti coinvolti e tutti i ragazzi hanno sempre dato il massimo in allenamento. Molti di loro sono cresciuti, ma il lavoro è solo all’inizio e potranno crescere ancora molto” commenta Bacci dopo la partita.

Per i 2004 va un grande in bocca al lupo per l’ingresso nelle squadre senior, mentre con tutti gli altri ci si rivede per un altro anno di Under 19 dove cercheremo sicuramente di migliorarci.

Under 13 Silver: penultima partita!

Biella – Mercatò Savigliano 78 – 28

(16-6; 20-8; 22-7; 22-7)

Mercatò Savigliano: Allasia, Arnolfo, Giraudo, Maggiore, Lin, Pasqualetto, Pintavalle. All. Fiorito.

Nella penultima partita del campionato Under 13 Regionale, le pantere targate Mercatò sono ospiti a Biella. Nonostante la formazione ridotta ai minimi termini, i ragazzi scesi in campo danno prova di grande carattere provando a “battagliare” per tutta la durata della gara.

Il gap fisico è evidente e a metà della partita le energie vengono a mancare, questo il motivo del divario a fine gara. La prova dei giovani biancorossi però è encomiabile e riceve i complimenti anche dei supporters avversari, che riconoscono l’impegno delle Pantere.

Prossima partita: giovedì 8 giugno ore 18:00 contro Venaria.

Under 13 Silver: vittoria all’overtime!

Carrozzeria Longo Savigliano – Tam Tam 55 – 51 dTs

Carrozzeria Longo Savigliano: Beccaria, Gjyrezi, Nava, Gullino, Regis, Lomello, Zavoreti, Rinaldi All. Giannotto.

Torna al successo l’Under 13 di Savigliano che, contro Tam Tam, vince una partita sofferta dopo un tempo supplementare in 6 giocatori contando 2 infortunati a referto. La partita inizia a rilento per le giovani pantere che contro un avversario alla propria portata non riesce ad incidere al massimo.

Nel susseguirsi della partita gli ospiti riescono sempre a rimanere un passo avanti a causa delle numerose distrazioni banali dei biancorossi che concedono canestri facili. Solo nell’ultimo quarto dopo un time out abbastanza acceso di coach Giannotto, i ragazzi si scuotono e finalmente prendono vita. Riescono piano piano a recuperare lo svantaggio e a portarsi a 20 secondi dalla fine sopra di 1. Gli ospiti però con un canestro rocambolesco lanciando una preghiera in aria insaccano sul +1. Nell’ultima azione Savigliano riesce a guadagnare 2 liberi e a portare la partita al supplementare. Nel tempo aggiuntivo è Savigliano più pronta e sveglia nonostante abbia giocato gli ultimi 20 minuti in 5 a portarsi avanti nel punteggio e a chiudere la partita sopra di 4.

“Abbiamo sofferto ma ce l’abbiamo fatta” commenta coach Giannotto “Siamo finalmente tornati alla vittoria nonostante le condizioni poco favorevoli, abbiamo lottato fino alla fine e abbiamo vinto. È stato un weekend ricco di soddisfazioni per noi perché dopo la vittoria abbiamo anche ben figurato al torneo di Saluzzo il giorno dopo arrivando secondi perdendo in finale solo contro l’U13 Gold di Saluzzo. Sono contento!”

Prossima partita: mercoledì ore 18.30 vs 5 Pari Torino al Palaferrua