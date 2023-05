Spazzamondo a Venasca: una bella mattinata di educazione civica attiva

Ampia partecipazione a Venasca in occasione di Spazzamondo, l’iniziativa promossa da Fondazione CRC che si è svolta sabato 27 maggio. Sono stati più di sessanta i bambini e i ragazzi, dall’asilo alle scuole medie, che hanno dedicato la mattinata a raccogliere i rifiuti abbandonati in paese, coordinati dalla professoressa Simona Mariconda e accompagnati da genitori e nonni e alcuni altri insegnanti. Le attività di raccolta rifiuti si sono concentrate in quattro diversi quadranti: l’area Lavalle e il vicino parco giochi, la zona della provinciale e dell’area picnic che si sviluppa nei pressi, il cimitero e via Casavecchia, via Campo Sportivo e la zona di espansione del paese.

Ad accompagnare i partecipanti e a dare il buon esempio, motivandoli e spiegando l’importanza del mantenere pulito il territorio, c’era anche Valerio Anghilante, il piaschese che da alcuni anni raccoglie con una bicicarrello i rifiuti lungo le strade della bassa valle Varaita: un vero e proprio “testimonial” di impegno nei confronti della collettività. Erano presenti, inoltre, alcuni Vigili del Fuoco volontari, membri dell’associazione Carabinieri in congedo, del Gruppo Alpini di Venasca e della Protezione Civile, per un totale di circa centoquaranta persone in tutto. Come da tradizione di questa bella iniziativa che si sviluppa in contemporanea in tutta la provincia di Cuneo, a tutti i partecipanti era stato consegnato un kit comprensivo di maglietta, cappellino, guanti e pinze per la raccolta.

Al termine delle attività, bambini e ragazzi hanno fatto un primo resoconto di quanto avevano visto, segnalando la presenza in particolare di rifiuti come mozziconi di sigarette e deiezioni canine: un dato che fa pensare, poiché si tratta di rifiuti che con un minimo impegno da parte di chi li produce si potrebbero eliminare facilmente.

A rappresentare l’amministrazione comunale, hanno partecipato il Sindaco Silvano Dovetta, l’assessore Francesco Di Manso e i consiglieri Paola Ferrua e Adriano Monge Cuniglia, quest’ultimo anche nel ruolo di responsabile della Protezione Civile locale.

«Ringrazio i bambini e i ragazzi che hanno partecipato – dichiara il Sindaco Silvano Dovetta – perché dimostrano in modo tangibile la voglia di impegnarsi per il bene comune. Mi ha colpito molto quanto ci hanno riferito sui rifiuti trovati: basterebbe davvero poco per rendere Venasca ancora più pulita e accogliente di come è già. Grazie poi anche alla Fondazione CRC, che organizza questo evento importante per l’educazione civica, e grazie a chi, qui a livello locale, si impegna per renderlo ogni anno partecipato e fruttuoso, in particolare la consigliera comunale Paola Ferrua che ha dedicato molto tempo all’organizzazione e alla buona riuscita di questa occasione».

Spazzamondo è un evento organizzato in occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente dalla Fondazione CRC, in collaborazione con Protezione Civile, ANCI Piemonte, UNCEM Piemonte, ANPCI e Cooperativa Erica. Quella del 2023 è stata la terza edizione dell’appuntamento.