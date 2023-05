All’ospedale Ferrero nasce lo “Sportello del volontariato”

Il 30 maggio verrà inaugurato a Verduno un nuovo spazio interamente dedicato alle associazioni di volontariato del territorio. Per gli utenti dell’ospedale sarà ancora più facile entrare in contatto con le realtà del “terzo settore” e conoscere i servizi che possono offrire.

L’ASL CN2, in collaborazione con le associazioni di volontariato attive sul territorio di Alba e Bra, inaugurerà martedì 30 maggio 2023 alle ore 18.00 lo “Sportello del volontariato” presso l’Ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno.

Lo “Sportello del volontariato” nasce come strumento pensato per mettere in contatto gli utenti dell’Ospedale e tutta la cittadinanza con le associazioni del “terzo settore” da sempre impegnate a supporto della collettività. Con questo nuovo strumento, sarà possibile conoscere meglio i servizi che le molte associazioni offrono e le modalità attraverso cui è possibile usufruirne.

Al fine di agevolare l’accesso della cittadinanza e favorire un’adeguata attività informativa e di supporto da parte delle associazioni di volontariato, lo sportello potrà contare su uno spazio interamente dedicato e facilmente individuabile, situato nell’ atrio principale dell’Ospedale di Verduno (III piano) . Lo sportello sarà presidiato a turno dai volontari delle diverse associazioni e resterà aperto per tre giorni a settimana (informazioni dettagliate su giornate e orari di apertura saranno costantemente pubblicate sul sito: www.aslcn2.it).

«L’apertura dello “Sportello del volontariato” all’interno dell’ospedale di Verduno – osserva l’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi – risponde in pieno al nuovo modello di assistenza promossa dalla Regione Piemonte, attraverso il migliore raccordo tra il territorio e l’ospedale, ponendo al centro le esigenze del paziente. Il “terzo settore” svolge da sempre un ruolo fondamentale all’interno della Sanità pubblica ed è molto importante che la sua presenza sia fisicamente ben individuabile anche nel contesto dell’ospedale. Mi congratulo con l’Asl Cn2 e le associazioni di volontariato del territorio per aver aperto questo nuovo ed efficace canale di comunicazione, l’adesione di così tanti sodalizi offre la dimensione del grande impegno del volontariato locale verso i bisogni sanitari della collettività. Una generosità verso la quale la Regione non può che esprimere la propria incondizionata gratitudine».

Lo “Sportello del volontariato” è diventato realtà grazie all’impegno della Conferenza Aziendale di Partecipazione, strumento attraverso il quale l’ASL CN2 e le associazioni del terzo settore si incontrano periodicamente per individuare corrette prassi di proficua collaborazione, sempre nell’interesse della comunità.

Durante l’inaugurazione sarà possibile visitare il nuovo spazio e approfondire le dinamiche di funzionamento del servizio attraverso la presentazione fatta dagli organizzatori e il supporto dei volontari. Il momento vedrà gli interventi di:

Laura Marinaro

Direttore sanitario ASL CN2 e presidente della Conferenza Aziendale di Partecipazione ASL CN2

Gian Piero Porcheddu

Vice presidente della Conferenza Aziendale di Partecipazione ASL CN2

Wilma Scaglione

Presidente della Consulta del volontariato di Alba

Dino Testa

Presidente della Consulta del volontariato di Bra

Orsola Bonino

Garante dei disabili della Città di Alba

Carlo Porro

Vice presidente della Conferenza dei Sindaci ASL CN2

Le prime associazioni di volontariato di cui potremo incontrare i volontari presso il nuovo sportello sono:

L’ARCOBALENO VIP (Viviamo in Positivo) ONLUS Alba-Bra

LILT – Lega Italiana Lotta Tumori

NOI COME TE

CVA Centro Volontari Assistenza

ANDOS – Associazione Nazionale Donne Operate al Seno

HO CURA ONLUS

SERVIZIO CIVICO VOLONTARI BRA

Associazione ACAT (Club Alcologici Territoriale) – Alba

Associazione ACAT (Club degli Alcolisti in Trattamento) – Bra e Sommariva Bosco

Associazione ASAVA (Associazione Servizio Autisti Volontari Ambulanza)

AISLA ONLUS (Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica)

Sezione AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma) di Cuneo – Paolo Rubino – ODV

ACIA (Associazione Culturale Immigrati Alba)

AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) – Sezione di Cuneo

CRI – Comitato di Alba

AVIS – Sezione di Alba