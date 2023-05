Mapello-Cuneo, la vigilia. Marchetti: “Faremo di tutto per andare avanti”

L’attesa sta per finire. Domani (domenica 28 maggio) inizia il cammino dell’AC Cuneo 1905 Olmo nei Playoff Nazionali di Eccellenza: i biancorossi faranno visita ai bergamaschi del Mapello per l’andata delle semifinali, in programma alle 16.30 presso il Centro Sportivo Comunale.

Momento clou di questo lungo cammino per la formazione di Michele Magliano, reduce dal 2-0 sulla Pro Villafranca e che già oggi pomeriggio si recherà in Lombardia. Le sensazioni alla vigilia del difensore Andrea Marchetti: “Arriviamo a questo appuntamento carichi, dopo la bella vittoria in casa con la Pro Villafranca che ha scacciato via il brutto periodo di fine campionato e la delusione di non averlo vinto. Andiamo a giocare questa fase nazionale, avventura per noi nuova, iniziando con una trasferta lontana: si affrontano due squadre, entrambe con l’incognita del non conoscersi bene, anche se mister Magliano, come al solito, ha fatto ricerca dandoci le informazioni più importanti. Cercheremo di fare un buon risultato – spiega il difensore del Cuneo – anche se, come ammesso anche dal tecnico avversario, la qualificazione probabilmente si deciderà al “Paschiero”: faremo di tutto per andare avanti in questo percorso, ma penso che questi playoff nazionali siano un premio per la bella stagione che abbiamo fatto, al di là del finale negativo e dall’amaro in bocca, in cui ci siamo migliorati rispetto alla precedente”.

Ricordiamo che IDEAWEBTV.IT seguirà in DIRETTA TESTUALE Mapello-Cuneo dal Centro Sportivo Comunale: al termine tutti gli approfondimenti, i video e le interviste.