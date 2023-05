“Le tecnologie esponenziali”: Confindustria Cuneo organizza gli Stati Generali del Digitale

Internet of Things (Iot), Intelligenza Artificiale (Ai) e Metaverso i temi al centro del convegno. Appuntamento venerdì 9 giugno in Sala Ferrero

Dagli Stati Generali della Meccanica agli Stati Generali del Digitale: continuano gli eventi di approfondimento e confronto tra le diverse imprese per affrontare e vincere, insieme, le sfide del prossimo futuro. Il mondo dell’innovazione è strettamente connesso a quello della manifattura, ambiente in cui trova uno dei principali campi di applicazione: venerdì 9 giugno, dalle ore 9.30 alle ore 18.30, Confindustria Cuneo porrà al centro del dibattito “Le tecnologie esponenziali”.

La prima edizione degli Stati Generali del Digitale andrà in scena nella Sala Michele Ferrero, luogo in cui si coniugano architettonicamente storia e tecnologia: perfetto scenario di innovazione. Sul palcoscenico si alterneranno relatori di eccezione, pronti al confronto su tecnologie chiave per lo sviluppo digitale e tecnologico delle imprese, interrogandosi sulle soluzioni pervasive che avranno un forte impatto sulle risorse umane, con uno sguardo diretto all’organizzazione ed al mercato.

«Abbiamo deciso di proporre un format interamente dedicato al digitale – afferma Mauro Danna, vicedirettore Confindustria Cuneo – per favorire gli interscambi tra le aziende. La rivoluzione digitale è in piena e continua crescita, stimola una profonda trasformazione nel mondo del lavoro: l’economia digitale è guidata dalla scienza dei dati e si pone nuove sfide etiche. Un asse di sviluppo in grado di creare nuove forme di lavoro e occupazione, imponendo di pari passo l’aggiornamento delle competenze. Occorre affiancare lo sviluppo ingegneristico a quello umanistico».

Il format prevede quattro tavoli, coordinati dal giornalista Dario d’Elia (Wired Italia), durante la giornata: due al mattino, altrettanti al pomeriggio. Al centro dei primi tre confronti vi saranno tematiche di stringente attualità: Internet of Things (Iot), Intelligenza Artificiale (Ai) e Metaverso. La chiusura verrà dedicata all’esposizione di un vero e proprio Convivio Tech tra Ducati, Lenovo e Microsoft.

«Se fino a ieri il mondo della produzione era basato su cambiamenti incrementali e processi di miglioramento addizionali e sequenziali – dichiara Valerio Colombo, presidente Sezione Digitale Confindustria Cuneo –, oggi il ritmo di alcuni cambiamenti tecnologici costringe le aziende a compiere un salto quantico rispetto a qualsiasi orizzonte di ragionamento tattico e strategico. Basti pensare all’impatto sullo sviluppo del business delle nanotecnologie, della robotica, delle tecnologie mobile, del Metaverso, dell’intelligenza artificiale o della Internet of Things. Grazie all’impegno di Confindustria Cuneo potremo tracciare gli scenari del futuro e presentare gli impatti che le tecnologie avranno sulle imprese».

La giornata affronterà il futuro della comunicazione, analizzato attraverso i megatrend dei prossimi anni. In collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti del Piemonte, l’evento avrà valenza formativa: giornalisti, manager, progettisti ed esperti offriranno un panorama completo sugli aspetti tecnici, giuridici ed economici della comunicazione del mondo virtuale. Evento gratuito, prenotazione obbligatoria: BOOKEO.com/confindustriacuneo; per i giornalisti: formazionegiornalisti.it.

Ecco nel dettaglio il programma dell’evento:

venerdì 9 giugno 2023

Stati Generali del Digitale

“Le tecnologie esponenziali”

Coordinatore Dario d’Elia (giornalista Wired Italia)

Ore 9.30: “Internet of Things: pervasività efficiente, la risposta a tutto”

Elisa Vannini, ricercatrice Senior Osservatorio Internet of Things

Giuseppe Biffi, Head of Digital Enterprise Discrete Siemens S.p.A.

Ore 11.30: “Intelligenza Artificiale: la realtà ha davvero superato la fantasia?”

Barbara Caputo, professoressa Politecnico Torino, direttore Hub sull’Intelligenza Artificiale [email protected]

Pietro Leo, IBM Executive Architect

Ore 14.30: “Metaverso: aspetti tecnici, giuridici ed economici del mondo virtuale”

Massimo Canducci, Chief Innovation Officer del Gruppo Engineering e autore del libro “Vite Aumentate”

Fulvio Sarzana, autore di “Il diritto del Metaverso. NFT, DeFi, GameFi e Privacy”

Ore 16.30: “Convivio tech: dialogo tra Ducati, Lenovo e Microsoft”

Marco Gay, Presidente Anitec Assinform

Giacomo Frizzarin, Direttore Divisione Small, Medium and Corporate Microsoft Italia

Enza Truzzolillo, Enterprise & Public Sector Country Leader Lenovo Italy

Claudio Roverso, Enterprise & Global Account Sales Manager Lenovo Italy

Massimiliano Bertei, IT Ducati Motor Holding