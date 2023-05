A Cuneo tanti ragazzi scendono in piazza per la grande festa delle scuole calcio FIGC (FOTO E VIDEO)

È stata la festa dei piccoli calciatori, degli allenatori, dei dirigenti e dei genitori quella che si è svolta questa mattina a Cuneo (e in contemporanea in tutte le province piemontesi), organizzata dalla FIGC.

A sfilare per le strade del capoluogo tanti piccoli calciatori, accompagnati da staff e genitori che dal punto di ritrovo davanti al Comune in Corso Roma si sono festosamente spostati fino a Piazza Foro Boario. Lì tra premiazioni e tanta animazione la mattinata è passata in fretta, con sorrisi e tantissima gioia.

L’iniziativa ha voluto coinvolgere anche i sindaci dei vari comuni di provenienza delle squadre, e la risposta dei primi cittadini o dei loro delegati è stata viva, con tante fasce tricolori a mescolarsi alla moltitudine di colori delle varie società.

In Piazza Foro Boario sono state tante le personalità che hanno voluto portare il loro saluto ai piccoli calciatori: dopo l’inno nazionale sono tra gli altri sono intervenuti Pino Chiavassa, nella doppia veste di sindaco di Centallo e delegato provinciale FIGC, il vice presidente vicario della FIGC Piemonte Enrico Giacca, il vice presidente regionale Franco Graglia e la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero.

Grande la soddisfazione degli organizzatori per la ottima riuscita della mattinata, accompagnata anche dal caldo e da un sole finalmente pieno e brillante. È lo stesso Pino Chiavassa a tracciare un bilancio della manifestazione ai nostri microfoni:

