Olimpiadi di Fisica, a Torino cinque gli Anciniani premiati

Alle Olimpiadi di Fisica a Torino sono stati premiati tutti e cinque gli studenti dell’Ancina coinvolti: cinque era in effetti il numero (massimo) di studenti dell’Ancina che, dopo la prima prova selettiva locale, potevano essere ammessi a partecipare alla selezione interprovinciale nella scuola polo; e tutti e cinque gli ‘Anciniani’ hanno superato anche quest’ultimo passaggio, che si è tenuto il 13 febbraio scorso presso il Liceo ‘Peano-Pellico’ di Cuneo, una delle tre scuole polo in Piemonte (insieme a Torino-1 e Torino-2), tanto da ottenere, come recita la comunicazione pervenuta al Liceo fossanese, “risultati meritevoli di segnalazione” ed essere quindi “invitati alla premiazione” che si è tenuta mercoledì 24 maggio a Torino.

Ma ecco i nomi dei cinque studenti del Liceo Scientifico “Ancina”: Sara Milanesio e Beatrice Baggia (entrambe della classe 5A Liceo Scientifico), Samuele Costamagna (3B Liceo Scientifico), Fabio Bergese (3A Liceo Scientifico) e Francesco Paschetta (5B Liceo Scientifico). Ciascuno di loro ha ricevuto l’attestato che comprova il superamento delle prove di II livello nella prestigiosa Aula Magna ‘Tullio Regge’ dell’Istituto di Fisica torinese.