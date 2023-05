Andrea Marchisio ha scelto Grottazzolina: “Contro Cuneo sarà sempre un’emozione”

Proseguirà da Grottazzolina l’avventura di Andrea Marchisio nel volley di Serie A2. Il libero cuneese classe 1990 ha, infatti, scelto i marchigiani della Videx, dopo la parentesi a Castellana Grotte, arrivata al culmine di un quinquennio nelle Marche con la Lube, che gli aveva regalato tante soddisfazioni, oltre che importanti titoli in bacheca.

Ora, Grottazzolina, scelta che ai nostri microfoni Marchisio spiega così: “Il passaggio alla Videx è stata una decisione presa con felicità perché vado in una società con alle spalle tanti anni di Serie A e con giocatori di alto livello. Stanno facendo una squadra molto competitiva e sono sicuro che se lavoreremo con costanza ci toglieremo delle belle soddisfazioni. Gli obiettivi sono sempre quelli di vincere il più possibile e provare tutte quelle emozioni che solo la vittoria ti sa dare”.

Intanto, tra le avversarie ci sarà ancora Cuneo: “Già quest’anno è stata un’emozione grande ritornare in quel palazzetto e sarà così anche nel prossimo, perché li sono cresciuto sia pallavolisticamente che come persona e quindi per me ha un valore che va oltre lo sport. Cosa mi aspetto da loro? Stanno allestendo una squadra molto forte in tutti i reparti, per cui sarà molto difficile affrontarli per tutti”.